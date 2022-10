Plusieurs arrestations après la catastrophe d’un pont indien

Les responsables chargés de la rénovation de la structure du Gujarat ont été arrêtés après son effondrement, tuant plus de 140 personnes

La police de l’État indien du Gujarat a arrêté neuf personnes après l’effondrement d’un pont suspendu dimanche, tuant au moins 141 personnes. Parmi les personnes arrêtées figuraient des responsables de la récente rénovation du pont.

Construit à l’origine sous la domination britannique, le pont de 230 mètres a été ouvert au public la semaine dernière après un projet de rénovation de six mois mené par la société horlogère Oreva. La structure s’est effondrée dimanche, envoyant des foules de personnes plonger dans la rivière Machchhu en contrebas.

Environ 500 personnes avaient reçu des billets pour traverser le pont juste avant l’effondrement, alors que le pont n’a été construit que pour supporter le poids de 125, selon un rapport de police vu par NDTV.

Neuf personnes ont été arrêtées et inculpées, a rapporté lundi le radiodiffuseur indien, citant des documents de la police. Parmi eux se trouvaient des responsables d’Oreva, des vendeurs de billets et des agents de sécurité.

Oreva, qui fabrique normalement des horloges, des montres et des vélos électriques, aurait sous-traité “l’aspect technique de la rénovation du pont” à une petite entreprise avec un dossier inconnu, a rapporté NDTV. Oreva avait été contractuellement obligé de maintenir le pont fermé aux piétons pendant au moins huit mois pendant le projet, mais l’a ouvert un mois plus tôt et sans procéder à des contrôles de qualité appropriés, selon les dossiers de la police.

L’entreprise a reproché aux piétons d’avoir délibérément fait basculer le pont. Vidéo images tourné quelques secondes avant que la catastrophe n’apparaisse pour montrer un groupe d’hommes secouant la structure d’avant en arrière.

Quelque 177 personnes ont été secourues de la rivière lors d’une opération nocturne par la police, l’armée et des équipes d’intervention en cas de catastrophe, a rapporté la BBC. La plupart des personnes décédées étaient des femmes, des enfants ou des personnes âgées, a déclaré un responsable local au radiodiffuseur britannique.

Parmi les personnes tuées se trouvaient sept membres de la même famille, a rapporté Reuters. Deux frères ont déclaré au média que leur mère, leurs épouses et leurs quatre enfants se trouvaient sur le pont au moment de l’effondrement.