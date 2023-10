« Plusieurs » Américains et d’autres sont morts alors qu’Israël déclare la guerre au Hamas

Des ressortissants étrangers du monde entier ont été tués ou portés disparus en Israël, alors que les dirigeants du pays ont déclaré la guerre au Hamas dimanche et que le bilan combiné des morts parmi les Israéliens et les Palestiniens a dépassé les 1 000.

« Nous avons des informations selon lesquelles plusieurs Américains ont été tués », a déclaré dimanche à CNN le secrétaire d’État Antony Blinken, ajoutant que le personnel du Département d’État s’efforçait de vérifier les informations faisant état d’Américains disparus et morts en Israël.

Affaires mondiales Canada a confirmé qu’il disposait d’un rapport faisant état d’un Canadien mort et de deux disparus. Environ 1 400 Canadiens se sont volontairement enregistrés en Israël et 492 Canadiens se sont enregistrés en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, selon Affaires mondiales Canada.