Plusieurs agences gouvernementales américaines touchées par une cyberattaque – CNN

L’incident survient un jour après que des pirates informatiques russes ont menacé des banques européennes

« Plusieurs » Les agences gouvernementales américaines ont été ciblées dans une frénésie de piratage mondial en cours, a rapporté CNN jeudi. Alors que Wasington ne commente pas qui est à blâmer, des groupes russophones ont pris la responsabilité d’intrusions similaires ces dernières semaines.

L’Agence américaine de cybersécurité et de sécurité des infrastructures « apporte un soutien à plusieurs agences fédérales qui ont subi des intrusions », a déclaré un responsable de l’agence au diffuseur américain. « Nous travaillons de toute urgence pour comprendre les impacts et assurer une correction en temps opportun. »

On ne sait pas qui a mené l’attaque et combien d’agences ont été touchées.

L’attaque est la dernière d’une série de piratages ciblant les entreprises, les universités et les gouvernements occidentaux au cours des deux dernières semaines. Les gouvernements des États du Minnesota et de l’Illinois ont été touchés, tout comme la BBC, British Airways et le géant pétrolier Shell.

Un groupe russophone connu sous le nom de Cl0p a assumé la responsabilité de la plupart des violations, promettant de commencer à publier les données obtenues des cibles concernées si ses demandes de rançon ne sont pas satisfaites. Selon CNN, le groupe a exploité une vulnérabilité dans un programme de transfert de fichiers populaire appelé MOVEit pour accéder à ses cibles.

Dans une vidéo publiée mercredi, les groupes hacktivistes russophones Killnet et REvil, ainsi qu’un autre groupe se faisant appeler Anonymous Sudan, ont déclaré qu’ils lanceraient une campagne ciblant les banques et institutions financières européennes. « sans pitié. » Ces organisations auraient ciblé les États-Unis et d’autres gouvernements occidentaux dans le passé, bien qu’il ne soit pas clair s’ils ont pris part à des attaques récentes.