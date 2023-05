Plusieurs actions surperformantes ont résisté aux tendances macroéconomiques

Les investisseurs doivent se méfier des stratèges baissiers qui optent pour une vision macro et se concentrent plutôt sur des entreprises individuelles, a déclaré lundi Jim Cramer de CNBC.

« Vous entendez toujours parler de manquer la forêt pour les arbres, mais lorsque vous cueillez des stocks, il est tout aussi important de ne pas manquer les arbres pour la forêt », a déclaré Cramer.

Dans un marché où les interprètes idiosyncrasiques sont nombreux, suivre des conseils macro à taille unique peut laisser les investisseurs confus, dit Cramer. C’est pourquoi il est crucial que les investisseurs se concentrent plutôt sur les détails de chaque entreprise.

Cramer a souligné les artistes interprètes ou exécutants démesurés dans une myriade d’industries qui auraient été radiés par ces mêmes stratèges baissiers.

Les investisseurs pourraient s’attendre à ce que les actions industrielles et de construction résidentielle souffrent compte tenu de la poursuite des hausses de taux, a déclaré Cramer. Mais des noms industriels comme General Electric ou Cummins ont extrêmement bien réussi, tout comme les piliers du logement comme Accueil de la base de connaissances et Lennar a déclaré Cramer.

C’est une histoire similaire avec des noms de santé comme Laboratoires Abbott et Medtronic , a poursuivi Cramer. Les noms de consommateurs comme Soupe Campbell et PepsiCo « Tous ont fière allure en ce moment », a déclaré Cramer, sans parler des noms technologiques à grande capitalisation comme Nvidia et Méta .

« Individuellement, vous pouvez défendre n’importe lequel de ces groupes », a déclaré Cramer, « mais collectivement, la mosaïque ne semble pas avoir de sens. » C’est pourquoi il est si crucial de se familiariser profondément avec une entreprise avant d’y investir, et pourquoi les investisseurs ne peuvent pas compter sur des stratèges macro plus larges pour faire des évaluations sur des actions individuelles, a-t-il déclaré.