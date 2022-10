Plus vous utilisez les médias sociaux, moins vous pourriez avoir envie d’avoir des enfants

L’utilisation des réseaux sociaux impacte fortement nos modes de vie. Une étude finlandaise évoque même l’idée d’une corrélation entre le temps passé en ligne et le désir d’avoir des enfants. Une étude récemment menée par Kateryna Savelieva de l’Université d’Helsinki en Finlande, intitulée “Reasons to Reporting Childbearing during Fertility Decline in Finland”, a tenté d’expliquer les raisons de la forte baisse du taux de natalité observée dans le pays ces dernières années.

A cet effet, 3 468 personnes, âgées de 20 à 44 ans, ont été interrogées sur leur désir d’avoir des enfants. La moitié d’entre elles déclarent ne pas ou plus vouloir d’enfants, tandis que plus d’un tiers (36,6 %) ont reporté leur projet d’avoir des enfants. Pendant ce temps, 13,4% ont déclaré qu’ils n’étaient pas en mesure de dire s’ils prévoyaient d’avoir des enfants ou plus d’enfants.

Il existe de nombreuses raisons de reporter la décision d’avoir un enfant. Certains mentionnent leur situation incertaine (situation financière, études toujours en cours, taille de l’appartement, etc.). D’autres préfèrent conserver leur mode de vie actuel et ne rien changer à leur quotidien. Et il y a ceux qui sont déjà parents et qui ne souhaitent plus avoir d’enfants.

Ceux qui ont cité leur désir de maintenir leur train de vie, ainsi que ceux plus préoccupés par la précarité de leur situation, sont les plus accros aux réseaux sociaux. Ces derniers sont également plus susceptibles d’être des personnes qui n’ont pas déjà d’enfants à la maison.

L’étude a également révélé que celles qui avaient au moins un enfant et des attentes de carrière plus faibles étaient moins susceptibles de citer leur situation comme raison de ne pas poursuivre de grossesses. En revanche, une femme sans enfant, qui utilise très régulièrement les réseaux sociaux et qui est plus centrée sur sa carrière a plus tendance à citer son style de vie comme un facteur l’empêchant de vouloir un enfant. Ces raisons sont aussi plus largement présentes chez les femmes ayant un niveau d’études plus élevé.

L’association entre l’utilisation intensive des médias sociaux et le manque de désir d’avoir des enfants, associée au fait de ne pas vouloir changer de mode de vie, a été plus largement citée parmi les personnes sans enfants que parmi les parents.

L’incertitude concernant la “situation de vie” apparaît toujours comme la principale raison de ne pas avoir ou de retarder d’avoir des enfants. La crise financière et le chômage sont autant de facteurs qui ont un impact sur le taux de fécondité. A noter que cette étude a été menée avant le début de la pandémie de Covid-19 et la guerre en Ukraine.

