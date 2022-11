Plus vous tournez, plus vous collectez : une femme de Kelowna a recueilli plus de 16 000 $ pour les timbres de Pâques

Une résidente de Kelowna s’est frayé un chemin jusqu’à amasser plus de 16 000 $ pour les Timbres de Pâques.

Le mardi 22 novembre, Michelle Webber a participé aux cinq classes de spin dans son studio de spin préféré dans le cadre de sa troisième collecte de fonds annuelle Spin-a-thon et a recueilli 16 850 $.

“J’ai eu l’idée en 2020 au plus fort de la pandémie”, a déclaré Webber. “Lorsque nous ne pouvions pas nous réunir pour célébrer les anniversaires, j’ai décidé d’en faire quelque chose de bien et de collecter des fonds pour une cause qui me tient tant à cœur.”

Webber a choisi de collecter des fonds pour les Timbres de Pâques parce qu’elle connaît de première main l’impact de leurs camps et de leurs services sur les personnes et les familles, car sa sœur est handicapée.

“Chaque année, ma sœur cadette attendait avec impatience son voyage d’une semaine au camp d’été des Timbres de Pâques”, a déclaré Webber. “C’était un endroit et une époque où elle grandirait de façon exponentielle dans des domaines comme l’indépendance, la confiance et l’intelligence sociale, entre autres. Elle a passé un moment incroyable et a adoré chaque instant de son absence.

Webber roule au PACE Spin Studio et après avoir participé et collecté l’argent de la collecte de fonds par elle-même, l’événement a été plus important cette année alors que ses amis et d’autres membres de la communauté se sont joints aux manèges.

« Plus de 25 000 personnes utilisent la programmation et les services des Timbres de Pâques chaque année, et nous dépendons des collectes de fonds et des dons de la communauté pour les maintenir », a déclaré Webber.

