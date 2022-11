Plus vous le faites – Shaw Local

Que pouvez-vous faire? Qu’est-ce que tu aimerais faire?

Je peux nager. Je peux lancer une balle de baseball. Je peux courir un 5K. Je peux même faire du calcul un bon jour.

Je sais lire la philosophie. Je peux organiser une bonne fête. Je peux jouer au tennis et au hockey. Je sais jouer de la guitare et du piano. Et je sais lire !

C’est incroyable – tout le temps incroyable! – quand je pense au nombre de choses fantastiques et merveilleuses que des gens comme vous et moi pouvons faire. Nous sommes comme de très gros couteaux suisses en matière de capacités. Nous pouvons faire toutes sortes de choses. Tout cela mène à mon point principal – et au joyau de cet article…

Plus tu le fais, plus tu t’améliores!

C’est un merveilleux secret. Qu’aimeriez-vous faire après avoir lu ceci ? Faire un très bon sandwich ? Répare la voiture? Avoir une bonne conversation avec un ami? Je ne plaisante pas. VOUS avez la capacité de faire toutes sortes de choses merveilleuses… même apprendre le chinois… si vous y consacrez du temps.

Nous avons construit des pyramides, endigué de grands fleuves, construit des cathédrales sacrées, et nous avons envoyé un homme sur la lune. En regardant l’histoire, c’est vraiment un record de réalisations humaines – des potentiels humains mis à contribution.

Salut, et toi ? Tu es là, tu sais lire, tu peux comprendre ce que je dis. Vous savez peut-être conduire une voiture, tailler un bâton, faire un gâteau, peindre un tableau, danser la polka et réciter de la poésie symboliste. Tout dépends de ce que tu veux faire.

Exemple rapide ici. Je jouais au tennis avec un revers à deux mains. J’avais besoin de passer à un one-hander pour pouvoir terroriser le net. Alors je me suis cogné contre les murs. Je savais dès le début quelle était la bonne mécanique de coup, et j’ai frappé, frappé et frappé jusqu’à ce que j’aie réussi à faire un groove. Ça a marché! Je suis toujours surpris que ce soit mon coup le plus stable, plus stable que mon coup droit, dont on s’attendrait à ce qu’il soit le plus fort des deux.

Plus tu le fais, plus tu t’améliores! Répétez-vous ceci dès maintenant : plus vous le faites, mieux vous vous améliorez… plus vous le faites, mieux vous vous améliorez ! — L’honnête vérité de Dieu !

Voici les corollaires de ce Big Point. Corollaire A – d’abord, connaissez la BONNE façon de le faire, sinon vous vous retrouverez dans une mauvaise forme et des problèmes. Corollaire B – mettez-y du désir et de l’énergie; tu dois vouloir.

Plus vous le faites, mieux vous obtenez s’applique à presque tout. Pas seulement du sport. Toutes sortes de compétences. C’est drôle pour moi que si le cerveau et l’intelligence comptent pour quelque chose, le désir et la motivation peuvent compter beaucoup, beaucoup plus. Cette grande maxime du « Plus vous le faites, mieux vous obtenez » fonctionne dans de très nombreuses situations. Vous mettez l’énergie de travail-entraînement-jeu et vous obtenez de l’or à la fin… vous vous améliorez !

C’est un sacré système génial. Il y a des TONNES de choses que tu aimerais savoir, des TONNES de choses que tu aimerais apprendre, des TONNES de choses que tu aimerais pouvoir faire.

Alors, qu’est-ce que tu peux faire? Qu’est-ce que tu aimerais faire?