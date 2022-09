Plus vous êtes stressé, plus vous trouvez votre partenaire insupportable, étudiez

Le stress au travail ou un problème de santé inquiétant vous font-ils soudainement remarquer tous les petits défauts de votre partenaire ? Vous n’êtes probablement pas seul ! La science confirme que le stress de la vie quotidienne peut amener les gens à se concentrer davantage sur le comportement négatif de leur partenaire amoureux. La plupart des couples conviendraient qu’une situation stressante peut entraîner des querelles entre partenaires. D’un enfant malade à un avion raté, bien que certaines personnes puissent avoir du mal à l’admettre, il est souvent tentant de « se défouler » ou de blâmer l’autre face à des événements stressants. Mais cela ne se reflète apparemment pas seulement dans les interactions entre deux personnes.

Selon des recherches récentes, le stress peut nous inciter à nous concentrer davantage sur le comportement négatif de notre partenaire, exacerbant sans aucun doute notre mécontentement envers lui. Pour parvenir à ces conclusions, des chercheurs de l’Université du Texas à Austin ont interrogé 79 couples hétérosexuels nouvellement mariés. Les participants ont été invités à remplir un questionnaire tous les soirs sur une période de 10 jours. Un peu à la manière d’un journal de bord, l’exercice consistait à noter les événements stressants vécus au cours de la journée, ainsi qu’à décrire la qualité des interactions avec son partenaire.

À la fin de l’expérience, les chercheurs ont constaté une tendance accrue à se concentrer sur le comportement négatif de leur partenaire chez les personnes les plus exposées à des situations stressantes. Les actions négatives surveillées incluaient un conjoint rompant une promesse, montrant de la colère ou de l’impatience, ou critiquant son partenaire.

Bien sûr, une journée stressante ne suffit pas pour que quelqu’un se concentre sur le comportement négatif de son partenaire, disent les chercheurs. L’étude suggère plutôt qu’une accumulation plus longue de circonstances de vie stressantes pourrait conduire à ce changement d’orientation. « Pour de nombreuses personnes, les dernières années ont été difficiles – et le stress de la pandémie continue de persister. Si le stress attire l’attention des individus sur les comportements les plus inconsidérés de leur partenaire, cela risque de nuire à la relation », explique l’auteur principal de l’étude, le Dr Lisa Neff de l’Université du Texas à Austin. “Une direction serait d’examiner si les effets néfastes du stress pourraient être encore plus forts chez les couples qui ne sont plus dans la phase de jeunes mariés de leurs relations. Mais le fait que nous ayons trouvé ces effets chez un échantillon de jeunes mariés montre à quel point les effets du stress peuvent avoir un impact », conclut-elle.

