Les commentaires ont été faits après qu’il a été confirmé que l’attaquant ne rejoindra pas l’équipe nationale au Championnat du monde 2021 à Riga, à la suite d’allégations d’abus portées contre lui.

Plushev, qui a mené les équipes juniors russes à trois titres mondiaux, a fustigé Panarin, qui selon lui « ne respecte pas son pays. »

« Seules les personnes qui respectent et apprécient leur pays d’origine devraient être invitées dans l’équipe nationale. Et ce qui est plus important, ils devraient adhérer à leurs principes. Je pense que le cerveau de Panarin est un sac rempli de chats. Il n’est pas encore américain, mais certainement plus russe», A déclaré Plushev.

Hier soir, les Rangers ont subi une défaite écrasante de 6-1 contre les Islanders de New York, portant atteinte à leurs espoirs en séries éliminatoires, alors que toutes les équipes devant eux ont gagné.

La défaite, cependant, a donné de l’espoir aux supporters russes qui veulent voir Panarin jouer pour l’équipe nationale, bien que ses chances restent incertaines après avoir été impliqué dans le scandale des abus.

L’ailier vedette a été accusé d’avoir battu une femme de 18 ans dans un bar de son pays d’origine en 2011.

Les allégations portées contre lui provenaient d’Andrei Nazarov, qui entraînait Panarin dans la Ligue continentale de hockey.

Nazarov a affirmé que le joueur avait été arrêté par la police, mais un pot-de-vin d’un montant de 48 000 dollars l’a fait sortir, à la suite d’une affaire pénale et d’un procès.

Panarin a nié les allégations, les qualifiant de «histoire fabriquée»Après avoir critiqué publiquement le président russe Vladimir Poutine et exprimé son soutien à la figure de l’opposition Alexey Navalny.