Plus tôt l’Ukraine gagne sa guerre contre la Russie, mieux c’est pour tout le monde

“LE ROYAUME-UNI est notre ami de premier recours.”

C’est ainsi que le secrétaire d’État américain, Antony Blinken, a décrit les relations entre nos pays lorsque je l’ai rencontré pour la première fois en tant que ministre des Affaires étrangères en septembre dernier.

La Grande-Bretagne et l’Amérique ont fait exactement ce qu’il fallait en aidant l’Ukraine à défendre férocement son territoire Crédit : AFP

Notre Premier ministre a pris des décisions pour aider Volodymyr Zelensky sur la base des conseils de nos experts militaires Crédit : Getty

Je l’avais d’ailleurs rencontré à maintes reprises lorsque j’étais ministre d’État.

Nous travaillons si étroitement avec nos amis américains qu’il est utile de se connaître.

Je le reverrai à Washington cette semaine et le plus gros sujet à l’ordre du jour sera de savoir comment vaincre l’attaque barbare de Vladimir Poutine contre l’Ukraine.

La Grande-Bretagne et l’Amérique ont fait exactement ce qu’il fallait en aidant l’Ukraine à défendre férocement son territoire.

Nous sommes tous les deux attachés à un seul objectif : nos amis ukrainiens doivent gagner — et ils gagneront.

Le moral russe est pitoyable

Ce n’est pas le moment de reculer ou de lever le pied de la pédale.

Au contraire, le moment est venu d’accélérer et d’aller de plus en plus vite pour apporter à l’Ukraine le soutien dont elle a besoin.

C’est exactement ce qu’a décidé notre premier ministre, sur la base des conseils de nos experts militaires.

Les forces armées héroïques de l’Ukraine ont déjà repris des milliers de kilomètres carrés aux Russes, les chassant de plus de la moitié de tout le territoire qu’ils ont saisi l’année dernière.

Mais Poutine ne montre aucun signe de retrait de ses forces. Si nous voulons changer d’avis, l’Ukraine devra reprendre plus de terres.

Aujourd’hui, l’armée russe est sur la défensive.

Le moral est pitoyable. Les pertes sont immenses. De grandes quantités de véhicules et d’équipements ont été détruits.

Les troupes manquent d’armes de précision.

Ils manquent de ravitaillement en raison de l’état chaotique de la logistique militaire russe.

Et Poutine a encore une fois remplacé le général en charge de sa campagne défaillante.

En fait, pas un seul des commandants opérationnels russes en place lorsque l’invasion a commencé le 24 février de l’année dernière n’est encore en poste aujourd’hui.

C’est donc exactement le bon moment pour que l’Ukraine prenne l’avantage.

C’est pourquoi la Grande-Bretagne a décidé d’accélérer et d’augmenter son soutien militaire.

Nous allons fournir à l’Ukraine jusqu’à 14 chars de combat principaux Challenger 2, l’une des machines de combat les plus redoutables au monde, éprouvée au combat dans le Golfe.

Le secrétaire à la Défense confirmera les détails au Parlement demain.

Nous continuons également à soutenir le brave peuple ukrainien en intensifiant la pression diplomatique et économique sur Poutine et la Russie.

Avec nos partenaires internationaux, nous avons déclenché le train de sanctions le plus important et le plus sévère jamais imposé à une grande économie.

Avec leur courage et leur ténacité, nos amis ukrainiens ont sûrement prouvé une chose. S’ils ont les outils, ils finiront le travail.

Notre tâche est de travailler avec l’Amérique et d’autres alliés pour leur donner les outils dont ils ont besoin.

Et le travail consiste pour l’Ukraine à libérer son peuple courageux des envahisseurs russes.

Personne ne veut une longue guerre.

Seul Poutine gagnerait si l’effusion de sang et la destruction s’éternisent.

Lui seul applaudirait si les turbulences sur les marchés mondiaux de l’énergie faisaient grimper vos factures d’électricité et de gaz.

Poutine ne montre aucun signe de retrait de ses forces Crédit : Reuters

La Grande-Bretagne peut offrir à nos amis ukrainiens certaines des meilleures armes et équipements Crédit : PA

Raison de plus pour la Grande-Bretagne d’apporter à l’Ukraine tout le soutien possible.

Si, à l’avenir, nos amis décident d’entamer des pourparlers de paix, nous voulons qu’ils soient dans la position la plus solide possible pour parvenir à un règlement durable.

La Grande-Bretagne ne peut jouer ce rôle que parce que nos forces armées sont les meilleures au monde. Nous pouvons offrir à nos amis ukrainiens certaines des meilleures armes et équipements.

Et nous pouvons travailler aux côtés de notre extraordinaire réseau d’amis et de partenaires sur tous les continents.

Des millions de difficultés

Après Washington, je m’envolerai pour le Canada, le seul pays qui siège aux côtés du Royaume-Uni dans l’OTAN, le Commonwealth, le G7, le G20 et l’alliance du renseignement Five Eyes.

Depuis le tout début de cette crise, le Canada a été l’un des plus fervents partisans de l’Ukraine sur la scène mondiale.

Alors que le Royaume-Uni et nos alliés soutiennent l’Ukraine jusqu’au bout, je ne me souviens pas d’une époque où l’OTAN était plus unie ou la Russie plus isolée.

Nous faisons tout cela non seulement parce que soutenir l’Ukraine est une bonne chose en soi, mais bien sûr que c’est le cas.

Nous le faisons parce que plus tôt l’Ukraine gagne et que la paix revient en Europe, mieux c’est pour notre propre sécurité nationale et notre propre économie.

Plus tôt l’Ukraine gagnera, plus vite les prix mondiaux des denrées alimentaires pourront se stabiliser, atténuant ainsi les difficultés de millions de personnes dans le monde en développement.

C’est mieux pour la Grande-Bretagne, pour nos alliés et pour tout le monde. Sauf Poutine.