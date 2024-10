Plus sûr après une rénovation de 1,3 million de dollars, le parc Lou Costello de Paterson attire les enfants plutôt que les toxicomanes

Note de l’éditeur : il s’agit du quatrième d’une série d’articles sur les parcs Paterson, où les autorités municipales ont dépensé des millions de dollars en rénovations au cours des cinq dernières années.

PATERSON — Rei Diaz, propriétaire du mini-marché Cianci, a déclaré que le parc autrefois calme en face de son entreprise était rapidement devenu envahi par des sans-abri et des toxicomanes après l’ouverture de sa bodega en 1996.

« Il y a eu beaucoup de problèmes de vol », a déclaré Diaz. « Parfois, ils tombaient dans le magasin et j’appelais l’ambulance pour eux. »

Aujourd’hui, le parc commémoratif Lou Costello est un endroit plus sûr pour que les enfants puissent jouer après une rénovation de 1,3 million de dollars achevée en 2022, a déclaré Diaz.

Le but de la rénovation, a déclaré le maire Andre Sayegh, n’était pas seulement de récupérer le parc pour les jeunes – l’école n°2 est à un pâté de maisons et demi – mais de lancer le premier d’une série de parcs « inclusifs » dans toute la ville pour les enfants. avec l’autisme.

«Lorsque j’ai pris mes fonctions en 2018, Paterson ne disposait pas d’un seul terrain de jeu pouvant accueillir des enfants ayant des besoins spéciaux», a déclaré Sayegh. « Six ans plus tard, nous en avons six, et le Lou Costello Memorial Park abrite l’un d’entre eux. »

Au cours des dernières semaines, Paterson Press a interviewé des parents de trois de ces parcs inclusifs, dont la plupart étaient reconnaissants de l’initiative du maire. Cependant, certaines personnes se plaignent du coût des rénovations.

« Selon vous, qu’est-ce qui coûte 1 million de dollars ici ? a demandé Gwendolyn Wells, qui habite en face de Costello Park. « J’aimerais voir une liste détaillée de la destination de l’argent – ​​j’attends. »

Wells était au parc un samedi après-midi récent avec son petit-fils. Les améliorations, dit-elle, semblaient conçues pour rendre le parc moins accueillant pour les sans-abri. Par exemple, un belvédère où les gens dormaient pour l’abri qu’il offrait a été supprimé lors de la rénovation.

Cette scène a été construite là où se trouvait autrefois un belvédère dans le parc Costello de Paterson.

Wells a déclaré qu’elle ne pensait pas que le problème des sans-abri était si grave à Costello Park. « Ils ont dit que les sans-abri avaient détruit le parc », a déclaré Wells. « Je ne suis pas d’accord. »

D’autres changements dans le parc incluent le remplacement de l’herbe par une place en ciment et des bancs remplacés par des tables et des chaises. Wells a déclaré que l’achat de chaises s’était révélé téméraire. Beaucoup d’entre eux ont été volés, a-t-elle affirmé.

« Ils ne savaient pas que nous aimions les bancs parce qu’ils ne nous l’ont pas demandé », a-t-elle déclaré.

Conçu pour être plus accueillant

La ville s’est associée à la New Jersey Community Development Corporation et à une société de planification basée à Montclair, Arterial, pour redessiner le parc Costello, situé à seulement deux pâtés de maisons de la rue Main, au centre-ville de Paterson. Bob Guarasci, directeur général du NJCDC, a déclaré que son organisation avait organisé des réunions communautaires qui ont façonné les plans d’Arterial pour le parc.

« L’idée en installant des tables et des chaises là-bas était de la rendre plus accueillante, un endroit où les gens pourraient se reposer et discuter », a déclaré Guarasci, qui a reconnu avoir entendu parler des vols de tables et de chaises. « J’espère que nous trouverons un moyen de les remplacer et de le faire de manière à les rendre immobiles. »

Bob Guarasci, directeur général de la New Jersey Community Development Corporation, a déclaré que son organisation avait organisé des réunions communautaires qui ont façonné les plans de rénovation du parc Costello à Paterson.

Au moment où la rénovation a été proposée, les membres du conseil municipal étaient fermement opposés à l’idée de dépenser sept chiffres pour un parc qui, selon eux, n’était pas beaucoup utilisé par le public, Paterson Press a rapporté. Guarasci estime que le projet « a largement réussi à créer un endroit qui n’est plus un refuge pour les sans-abri ».

Cependant, une proposition qui n’a jamais abouti était celle d’un sous-commissariat de police près de Costello. Shirley Barrett, 71 ans, qui vit dans le quartier depuis plus d’une décennie, a déclaré que la police était régulièrement présente, surtout après une récente fusillade dans le quartier.

« Avant, il y avait beaucoup plus d’enfants », a déclaré Barrett.

Un samedi récent, Raymond Scott, 44 ans, est venu au parc avec ses jumeaux, Nasir et Nyzier. Bien que les deux enfants de 9 ans auraient souhaité qu’il y ait un panier de basket ici, lorsqu’ils ont vu leur bon ami, le petit-fils de Wells, les trois sont partis ensemble, sans soucis, dans la cour de récréation.

Scott a déclaré que depuis la rénovation, des organisations locales ont organisé des événements dans le parc, tels que des spectacles d’art et de talents. « C’est un superbe parc », a déclaré Scott, qui a simplement demandé à la ville d’installer des grills pour les barbecues. « C’est 100% mieux. »

Renommé en l’honneur du comédien burlesque et natif de Paterson

Le parc, initialement nommé Federici Park, a été renommé en l’honneur de Costello peu de temps après l’inauguration d’une statue de 12 pieds de haut le représentant en 1992. Né en 1906, le comédien, qui a grandi à Paterson, a connu une carrière de deux décennies au sein de le duo burlesque Abbott et Costello.

Le parc Federici de Paterson a été rebaptisé Lou Costello Memorial Park peu de temps après le dévoilement de cette statue en 1992.

Lorsque la statue de Costello a été inaugurée, les autorités municipales étaient confrontées à des problèmes de qualité de vie similaires et espéraient qu’un nouveau parc « nettoierait » Le dossier a rapporté. L’article du journal d’il y a trente ans citait l’homme d’affaires local Steve Cannella, qui a dirigé le projet avec l’entraîneur de boxe local Lou Duva.

« Une statue de Lou Costello est exactement ce dont nous avons besoin là-bas », a déclaré Cannella.

La statue – présentée dans certaines scènes de « Les Sopranos » – reste en place dans le parc.

