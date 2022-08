Plus Roquan Smith “tient”, plus le secondeur devient une préoccupation – Shaw Local

LAKE FOREST – Lorsqu’une équipe se reconstruit à partir de zéro, il y a rarement des choses sûres à n’importe quel poste. Mais tout au long de la fin de l’hiver, du printemps et de l’été, une position pour laquelle les Bears ont eu des raisons de se sentir plutôt bien est celle de secondeur.

Maintenant, il est encore tôt, cependant, la NFL signifie en fait “pas pour longtemps”.

Alors que nous entrons dans la canicule du camp d’entraînement, Roquan Smith est un résistant inattendu – ou « tenir bon », comme on l’appelle ces jours-ci. Nicholas Morrow a été contraint de consacrer la majeure partie de son attention non seulement à apprendre un nouveau plan, mais également à être oint du point vert et à devoir appeler la défense. Les compagnons Matthew Adams et Joe Thomas remplacent le poste de secondeur WILL de Smith et commandent la plupart des représentants SAM avec la première équipe en raison de leur familiarité avec le système 4-3 d’Eberflus. Nous avons peu vu les jeunes secondeurs prometteurs Jack Sanborn, Caleb Johnson et CJ Avery.

Cela dit, le secondeur a été l’un des postes les moins impressionnants jusqu’à présent pendant le camp d’entraînement. Sanborn du lac de Zurich a réussi la première interception du camp d’entraînement, mais à part ça, le rythme a été terriblement lent.

Smith est la clé pour aller de l’avant, et il y a tout lieu de croire qu’il sera prêt d’ici la semaine 1, mais peu l’ont vu venir, et encore moins pensaient que cela durerait aussi longtemps.

Avec plusieurs des autres retenues notables à travers la ligue – Deebo Samuel, DK Metcalf, Diontae Johnson – obtenant de nouvelles offres, on aurait pu espérer que Smith serait également prolongé maintenant.

On ne sait toujours pas si Smith a un agent. Il a parlé publiquement pour la dernière fois lors d’un minicamp volontaire en avril. Le directeur général Ryan Poles n’était pas du tout disposé à commenter les contrats lorsqu’il s’est exprimé il y a deux semaines.

Lorsqu’on lui a demandé en avril s’il envisageait de rester avec les Bears, Smith a répondu: “Absolument, oui, c’est mon plan.”

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il pensait du métier de son coéquipier Khalil Mack, Smith a ajouté: «En fin de compte, tout est une affaire. Ça craint de voir l’un de vos gars partir, l’un des leaders. Mais bon, la vie continue. J’ai beaucoup de respect pour lui. »

En supposant que Smith signe finalement une prolongation, ce n’est pas un problème qu’il ne soit pas prêt physiquement. Il a été visible tous les jours en train de s’entraîner et aurait participé à des réunions. Mais la forme est une chose, la forme footballistique en est une autre.

Encore plus inquiétant, il apprendra une nouvelle position, passant de l’intérieur dans un 3-4 au WILL dans le Tampa 2. Il y a quelques jours, le coordinateur défensif Alan Williams a expliqué que la plus grande différence réside dans la vue que le secondeur a sur le champ. Lorsqu’il est au milieu, il peut voir ce qui se passe des deux côtés de la formation.

“Quand vous êtes à l’extérieur … les choses viennent généralement de l’intérieur”, a déclaré Williams.

Bien que l’athlétisme de Smith puisse se prêter à la nouvelle position, le jeu va lui sembler totalement différent, et les répétitions d’entraînement qui lui manquent peuvent être inestimables.

Quant à Morrow, il est presque aussi impressionnant sur le plan athlétique que Smith et pourrait même avoir un plus gros coup de poing lorsqu’il arrive au porteur du ballon. Mais il semble être un gars plutôt calme et à la voix douce. Comment les exigences de ses nouvelles responsabilités affecteront-elles sa capacité à jouer vite ?

Il est encore tôt – cinq semaines complètes jusqu’au jour de l’ouverture. Il est temps que tout cela s’arrange.

Mais vous ne voulez pas encore apprendre à partir de zéro une fois la saison commencée. Ainsi, un point d’inflexion approche avec le contrat de Smith, car rien n’est fixé jusqu’à ce qu’il revienne au travail.

Espérons que nous le verrons avec Morrow courir ensemble le plus tôt possible. Mais il vaut mieux que cela se produise bientôt ou toute la dynamique entre Smith et les Bears, ainsi que l’avenir au poste, pourraient être irréversiblement changées.