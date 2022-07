Plus rapide qu’Usain Bolt ? Affaire pénale contre Srinivas Gowda pour avoir induit tout le monde en erreur avec un faux dossier

Srinivas Gowda, connu comme l’homme qui a volé le record de l’homme le plus rapide du monde à Usain Bolt, a atterri dans le pétrin. On dit qu’il a truqué toute la course du record où les juges ont également main dans la main avec le tout. Un membre de Kambala Samithi du district de Dakshina Kannada a déposé une plainte auprès de la police de Moodbidri à ce sujet. La plainte mentionne Srinivas Gowda, Gunapala Kadamba et Ratnakara comme des tricheurs.

En février 2020, Srinivas Gowda, un résident de Moodabidri, un jockey de Kambala qui aurait battu le record du monde d’Usain Bolt au cent mètres au sprint. Il est devenu célèbre et a obtenu des distinctions, une reconnaissance et une somme considérable de prix. Gowda aurait couru 142,5 mètres en 13,2 secondes avec sa paire de buffles de course.

Kambala est un sport traditionnel du Karnataka côtier où les jockeys courent aux côtés d’une paire de buffles dans des champs humides. Kambala est une course prestigieuse dans cette partie du monde et d’importantes activités de paris se développent autour d’elle.

La plainte mentionne que Srinivas Gowda et ses assistants ont créé des enregistrements en double et ont obtenu des prix en argent d’une valeur de lakhs du gouvernement et du public. Sky Weave – une organisation qui a annoncé le sprint record de Gowda et calculé la course globale qui aurait battu le record du monde de Bolt.

Le plaignant, Lokesh Shetty, membre de Kambala Samithi, a décidé de frapper aux portes de la justice car la police n’a rien fait. Gowda aurait sprinté 100 mètres en 9 minutes 55 secondes le 1er février 2020. En revanche, Usain Bolt avait couvert 100 mètres en 9 minutes 58 secondes.

Srinivas Gowda a reçu une aide financière de plusieurs personnes et organisations de tout l’État et de l’étranger. Lokesh Shetty a accusé Srinivas Gowda et le jury de course d’avoir abusé du nom de Kambala pour leur propre intérêt.

