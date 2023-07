Plus qu’un mois : les préparatifs battent leur plein pour le Trophée des champions d’Asie

À un mois exactement du très attendu Trophée des champions d’Asie, les préparatifs vont bon train au stade de hockey Mayor Radhakrishnan à Egmore, Chennai.

Le stade emblématique qui a accueilli la Coupe d’Asie masculine en 2007, remportée par l’Inde, fait l’objet d’une rénovation majeure avant le prestigieux événement.

Le stade de plus de 8000 places, qui a été construit en 1995, reçoit un tout nouveau gazon, qui sera dévoilé plus tard ce mois-ci. Outre le terrain principal, il dispose désormais d’un nouveau demi-terrain qui peut accueillir le jeu rapide à cinq à l’avenir. Plusieurs améliorations sont également apportées au stade Mayor Radhakrishnan, qui a vu plusieurs matchs nationaux et internationaux dans le passé, le gouvernement du Tamil Nadu ne ménageant aucun effort pour garantir que le tournoi respecte les normes internationales.

Préparez-vous pour le hockey avec une touche traditionnelle. Plus qu’un mois pour le Hero Asian Champions Trophy Chennai 2023 où les meilleurs d’Asie s’affronteront pour le prestigieux trophée. 🏟️ Stade de hockey du maire Radhakrishnan.📅 3 au 12 août 2023.📺 Regardez toute l’action EN DIRECT sur… pic.twitter.com/WVEFMnwzYK – Hockey Inde (@TheHockeyIndia) 3 juillet 2023

Les vestiaires des joueurs, la zone opérationnelle, les salles des officiels de match ainsi que les projecteurs reçoivent un lifting pour répondre aux normes de la FIH.

Exprimant sa joie du retour du hockey international à Chennai après près de 16 ans, le président de Hockey India, Dilip Tirkey, a déclaré : « Je suis nostalgique du retour du hockey à Chennai. Incidemment, en 2007, j’ai mené l’équipe indienne à la Coupe d’Asie 2007 et ce fut une sortie mémorable pour nous, battant la Corée du Sud 7-2 en finale. Il pleuvait pendant la finale et pourtant les gens sont restés pour nous encourager », se souvient la légende du hockey.

Il a en outre exprimé sa gratitude au gouvernement du Tamil Nadu pour son enthousiasme et son soutien à l’accueil de cet événement prestigieux. « Je suis très reconnaissant du soutien que le gouvernement du Tamil Nadu a apporté. Le ministre des Sports du Tamil Nadu, Udhayanidhi Staline, est très proactif et s’intéresse vivement au développement de l’infrastructure de ce tournoi. Hockey India s’efforce également consciemment d’organiser des événements nationaux et internationaux dans différents États afin que l’infrastructure du hockey fasse peau neuve. »

Faisant écho au point de vue du président, le secrétaire général de Hockey India, Bhola Nath Singh, a déclaré : « Alors qu’il ne reste qu’un mois avant le Hero Asian Champions Trophy Chennai 2023, l’excitation prend de l’ampleur. Les officiels de Hockey India, avec le soutien du gouvernement du Tamil Nadu, travaillent 24 heures sur 24 pour s’assurer que tout est en ordre pour un événement réussi. Le hockey de compétition dans différents États n’est pas seulement excellent pour l’écosystème du hockey et le développement d’une infrastructure de norme internationale, mais il donne également aux gens une chance de profiter du sport. »

Le trésorier de Hockey India, Sekar J Manoharan, qui dirige également l’unité des États membres au Tamil Nadu, a salué le soutien du gouvernement. « Bien que le stade de hockey du maire Radhakrishnan ait accueilli de nombreux événements de hockey dans le passé, il était important de s’assurer que les installations étaient aptes à organiser un tournoi international majeur. Le gouvernement du Tamil Nadu a vraiment tout mis en œuvre pour donner un nouveau look à ce stade emblématique. Les officiels de Hockey India ayant une expérience considérable dans l’organisation d’événements internationaux, nous avons reçu les bonnes contributions dans les travaux de modernisation du stade et nous sommes ravis de voir le résultat. Le gouvernement du Tamil Nadu et Hockey India sont impatients d’accueillir les équipes participantes et les fans de hockey pour vivre un événement mémorable », a déclaré Manoharan.

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué – IANS)