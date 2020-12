« Oh, c’est Apple, ils lanceront des téléphones une fois par an et quelques iPad et Mac et c’est tout ». Si vous avez souscrit à cette théorie, 2020 a dû être une agréable surprise pour vous. Cela a été, si ma mémoire est bonne, l’année la plus active pour Apple en ce qui concerne les lancements de produits. Et le plus excitant. Et le plus vocal aussi. Cinq nouveaux iPhones, trois actualisations d’iPad, MacBook Pro 13 et le MacBook Air obtenant deux mises à jour dans l’année, le magnifique iMac 27 pouces, deux gammes familiales de l’Apple Watch, le HomePod Mini et enfin, les AirPods super chers et super attrayants Écouteurs Max. Il s’est passé beaucoup de choses sur le plan matériel, mais cette année a également vu la plus grande mise à jour qu’iOS ait vue depuis des années avec iOS 14 et les Macs depuis des années, avec le macOS Big Sur. Le flou entre les iPad et les Mac se poursuit subtilement, et cette année, l’iPad Air et même l’iPhone 12 étaient bien plus proches des options «Pro», en termes d’expérience et de performances. Pour l’Inde, il y avait beaucoup plus en magasin, au-delà des gadgets passionnants.

C’est au second semestre 2020 que l’Inde a finalement rejoint la liste des 37 autres pays, alors que les portes virtuelles s’ouvraient pour l’Apple India Online Store. C’était juste avant la saison des achats festifs de Diwali. L’Inde a rejoint la liste qui comprend les États-Unis et le Royaume-Uni. Pour la première fois en Inde, Apple pourra prendre en charge ce qu’elle convoite le plus: l’expérience. Il n’a plus besoin de s’appuyer sur des distributeurs, des détaillants et des plateformes de commerce électronique pour les ventes en ligne, ce qui signifie qu’il peut dicter toute l’expérience pour le client, du choix d’un produit à la passation de la commande, la livraison ainsi que le post-achat. configuration et assistance. La standardisation de l’expérience signifie qu’un client qui achète quelque chose sur la boutique en ligne Apple au Royaume-Uni bénéficiera du même type d’expérience que les utilisateurs de la boutique en ligne Apple India.

La concentration sur l’Inde ne signifiait pas seulement le lancement d’une boutique en ligne. Pour Apple, les localisations sont allées plus loin. Il existe une option Shopping Assistance qui permet aux clients de se connecter avec des spécialistes Apple et de communiquer avec eux en anglais et en hindi. Ces spécialistes pourront vous aider avec une assistance et des conseils de pré-achat. Un support pour plus de langues indiennes est ajouté. Apple propose également des options de cadeaux ainsi que la possibilité de graver du texte ou des emojis sur les AirPods d’Apple, l’iPad d’Apple et l’Apple Pencil. La gravure sera disponible en anglais ainsi que dans 7 langues indiennes, dont le bengali, le gujarati, l’hindi, le kannada, le marathi, le tamoul et le telugu pour les Apple AirPods et en anglais pour l’iPad d’Apple et l’Apple Pencil.

Cette année s’est également avérée importante pour la campagne Make in India d’Apple. Rappelez-vous, Apple a fabriqué l’iPhone SE (première génération), la série iPhone 6s, la série iPhone 7 et l’iPhone XR, et a également ajouté l’iPhone 11 à la liste plus tôt cette année. Il a été rapporté que l’iPhone 12 serait également fabriqué en Inde à partir du début de 2021, dans les installations de Wistron à Bengaluru. Cela pourrait aider Apple à tarifer les téléphones iPhone 12 de manière plus agressive, ce que nous avons vu avec l’iPhone XR et l’iPhone 11 une fois que la fabrication en Inde a commencé.

Tout au long de l’été et à l’approche de la saison des fêtes, le gouvernement indien a déployé l’offre d’incitation liée à la production (PLI) pour promouvoir la fabrication locale et faire de l’Inde un centre de fabrication et d’exportation. En juin, le gouvernement a déployé une offre PLI étendant des incitations d’environ Rs 41 000 crore pour atteindre les objectifs de fabrication locaux. Apple et les partenaires de fabrication d’Apple en Inde, dont Foxconn et Wistron, ont annoncé leur participation au programme.

Apple a connu jusqu’à présent l’une de ses meilleures années en Inde, et les chiffres le confirment également. Selon le cabinet d’études Canalys, près de 8 00 000 iPhones ont été vendus en Inde au cours du trimestre de juillet à septembre. Dans le même temps, Counterpoint Research a noté qu’Apple avait mené les ventes du segment des smartphones haut de gamme avec l’iPhone SE (2020) et la série iPhone 11. Remarquez que ces chiffres sont survenus avant le lancement de l’iPhone 12 Mini, de l’iPhone 12, de l’iPhone 12 Pro et de l’iPhone 12 Pro Max.