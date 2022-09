Plus que 4 gros films en 2022

Se déroulant plus d’une décennie après les événements du premier film, “Avatar : la voie de l’eau” raconte l’histoire de la famille Sully. Disney

Le box-office 2022 est une histoire d’outsider hollywoodien qui prend vie. Malgré près de 40 % de contenu cinématographique en moins disponible dans les salles par rapport à 2019, les ventes de billets depuis le début de l’année ont baissé d’environ 30 %, selon les données de Comscore. Le public est retourné dans les cinémas à la suite de la pandémie de coronavirus et dépense plus que jamais en billets et en pop-corn. Cependant, le manque de sorties en salles régulières pèsera lourdement sur l’industrie au cours des derniers mois cruciaux de l’année. Dans l’état actuel des choses, il n’y a actuellement que quatre sorties à succès potentielles à venir dans les salles avant la fin décembre: Warner Bros.’ « Black Adam » – 21 octobre

“Black Panther: Wakanda Forever” de Disney et Marvel Studios – 11 novembre

“Strange World” de Disney Animation – 23 novembre

“Avatar : la voie de l’eau” de Disney – 16 décembre En 2019, il y avait près de deux douzaines de films de style blockbuster prévus au calendrier pour les quatre derniers mois de l’année, dont “Star Wars: The Rise of Skywalker”. “Nous constatons en ce moment qu’à l’approche de l’automne, nous avons en quelque sorte marqué une autre pause”, a déclaré Shawn Robbins, analyste en chef des médias chez BoxOffice.com, “Et une grande partie de cela tombe vraiment sur la pandémie persistante problèmes.” Ces problèmes incluent les arrêts de production qui ont retardé les tournages de films et la pression exercée sur les maisons d’effets visuels pour terminer les projets dans des délais raccourcis.

Il ne fait aucun doute que les cinéphiles sont intéressés à retourner au cinéma. Des films comme « Top Gun : Maverick », « Doctor Strange in the Multiverse of Madness », « Jurassic World : Dominion » et « Thor : Love and Thunder » ont ramené le public. Cependant, avec moins de films de tous les budgets sur la liste, il y a moins d’opportunités pour les studios et les exploitants de salles de cinéma d’attirer les clients sur grand écran. “Pour moi, la question est maintenant, combien de temps pourrons-nous revenir à avoir plus de ces films comme ‘Everything Everywhere All At Once’ et ‘Elvis’ et ‘The Black Phone?'”, a déclaré Robbins, notant qu’il y a du potentiel pour certaines sorties de films plus petits comme “Lyle, Lyle Crocodile”, “Amsterdam” et “Don’t Worry Darling” pour éclater et générer des ventes de billets plus fortes que prévu. “Halloween Kills” d’Universal sortira en salles et sur Peacock le 14 octobre.

Dwayne Johnson déguisé en Black Adam parle sur scène lors de la séance théâtrale de Warner Bros. avec le panel “Black Adam” et “Shazam : Fury of the Gods” lors du Comic Con International 2022 : San Diego au San Diego Convention Center le 23 juillet 2022 à San Diego, Californie. Kévin Winter | Getty Images Divertissement | Getty Images

“L’espoir est que cela se produira plus tard à l’automne et pendant les vacances”, a-t-il déclaré. “Mais ce sera vraiment 2023 à ce stade avant qu’il y ait peut-être à nouveau une certaine cohérence d’un mois à l’autre.” C’est pourquoi de nombreux studios se sont tournés vers le contenu de la bibliothèque, des films qui étaient auparavant sortis en salles, pour attirer les gens vers les cinémas. Déjà, Disney a réédité la préquelle de Star Wars “Rogue One” dans les salles et prévoit de relancer l’original “Avatar” fin septembre. Sony est également en train de publier une version gonflée de “Spider-Man: No Way Home”. Les rééditions ne sont pas nouvelles dans l’industrie, en particulier en ce qui concerne les anniversaires majeurs des fonctionnalités populaires et emblématiques, mais 90% de ces projections sont programmées via Fathom Events, et non par les studios eux-mêmes, selon les données de Comscore. Fathom est une joint-venture entre AMC, Regal et Cinemark qui ramène les titres hérités dans les cinémas pour des engagements limités. Les prochaines projections d’anniversaire de Fathom incluent le 40e anniversaire de “Star Trek: Wrath of Khan”, le 10e anniversaire de “Pitch Perfect”, le 40e anniversaire de “Poltergeist” et le 60e anniversaire de “To Kill a Mockingbird”. La société sort également une liste de titres d’Halloween en octobre, notamment “The Mummy” de 1932, “The Bride of Frankenstein” de 1935, “The Creature from the Black Lagoon” de 1954 et “Phantom of the Opera” de 1943. De plus, il célébrera le 25e anniversaire de “Scream 2” et le 30e anniversaire de “Bram Stoker’s Dracula”. Fathom travaille également avec Universal pour sortir trois films produits par Judd Apatow avant “Bros”, une comédie romantique qui sortira en salles le 30 septembre. “Forgetting Sarah Marshall”, “Trainwreck” et “Knocked Up” devraient être réédités à partir du 19 septembre, avec des intros préenregistrées du réalisateur Nicholas Stoller et des co-stars Billy Eichner et Luke Macfarlane. Les films d’action ont dominé le box-office en 2022, donc une contre-programmation comme ces comédies romantiques pourrait attirer une démographie qui n’a pas été désireuse de retourner dans les cinémas ou de ramener des clients qui cherchent à profiter d’un genre différent sur grand écran. Ces rééditions permettent aux salles de cinéma d’avoir un contenu supplémentaire et de commercialiser les “Bros” auprès du public, a déclaré Ray Nutt, PDG de Fathom.

Letitia Wright joue le rôle de Shuri dans “Black Panther: Wakanda Forever” de Marvel Studio. Disney