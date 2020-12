L’opinion du caricaturiste Bob sur le message du premier ministre à la nation lors des célébrations de Noël

La rangée se brasse sur les niveaux alors que le Nord fait face à peu de répit

Les ministres sont en passe de s’affronter avec les dirigeants locaux du Nord, alors que de plus en plus de régions semblent prêtes à entrer dans le niveau le plus strict de règles sur les coronavirus à partir du week-end. Alors que les ministres se réunissaient pour examiner les allocations pour chaque région de l’Angleterre, les responsables ont indiqué qu’il y aurait peu de répit pour les régions déjà au niveau 3, comme Manchester. Il a été suggéré que la somme totale des changements entraînerait un plus grand nombre de personnes vivant sous les mesures les plus dures. Ces graphiques montrent les zones qui pourraient monter et descendre des niveaux. Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, annoncera les nouvelles restrictions plus tard dans la journée, que vous pouvez suivre dans notre blog en direct sur les coronavirus. Alex Clark a une carte montrant les derniers taux d’infection sur sept jours à travers le Royaume-Uni – et vous pouvez rechercher les statistiques clés de Covid pour votre région.

Cela fait suite à la fragmentation du plan britannique pour sauver Noël, le Pays de Galles ayant agi unilatéralement pour réduire la taille des bulles festives et l’Écosse a exhorté les gens à limiter leurs célébrations à une seule journée. Le médecin-chef de l’Angleterre, le professeur Chris Whitty, a exhorté le public à «rester petit, court et local» avant, comme Madeleine Grant croquis, en proposant une métaphore à la manière du professeur Jonathan Van-Tam. Mat résume l’ambiance sur la situation en constante évolution. Dans le même temps, le Premier ministre enverra des députés chez eux pour Noël aujourd’hui dans le but de faire monter la pression sur Bruxelles alors que les négociations commerciales sur le Brexit entrent dans leur phase finale.

La refonte des égalités découle d’une question de race « à la mode »

Le gouvernement s’est trop concentré sur les questions «à la mode» de race, de sexualité et de genre au détriment de la pauvreté et des disparités géographiques, dira Liz Truss en remaniant le dossier d’égalité aujourd’hui. Le ministre des Femmes et des Égalités dénoncera la domination de «la politique identitaire, des groupes de pression bruyants et de l’idée d’expérience vécue» dans le débat sur le développement d’une société plus juste. Elle décrira un pivot loin des quotas, des objectifs, de la formation sur les préjugés inconscients et des déclarations de diversité pour améliorer l’égalité, les rejetant comme des «outils de gauche» qui «ne font rien pour réparer les systèmes». Lisez la suite pour plus de détails sur sa principale réinitialisation de politique.

Le prince Louis joue la carte de Noël de Cambridges

Un prince Louis en riant occupe le devant de la scène sur une photographie choisie par le duc et la duchesse de Cambridge pour leur carte de Noël familiale cette année. L’enfant de deux ans est clairement chatouillé alors qu’il se tient niché entre ses parents, perché sur des balles de foin dans un magasin de bois, pour le claquement annuel. Son frère aîné, Prince George, sept ans, a l’air plus calme alors qu’il sourit poliment tout en posant un coude sur la jambe de son père, tandis que sa sœur, la princesse Charlotte, cinq ans, est perchée sur les genoux de sa mère. Lisez la suite pour voir la photo prise à la maison familiale de Norfolk, Anmer Hall.

En un coup d’œil: plus de titres sur les coronavirus

Également dans l’actualité: les autres gros titres d’aujourd’hui

La vie à vitesse grand V | Elle a été surprise à plusieurs reprises au fil des ans. Ainsi, lorsque la princesse royale, à l’insu de quiconque à Buckingham Palace, s’est faufilé à Silverstone pour s’essayer à la course avec Sir Jackie Stewart, il n’est peut-être pas surprenant qu’ils aient eu du mal à la faire sortir de la voiture. Quartier Victoria révèle comment la princesse Anne a suivi une leçon secrète de conduite en F1 sous la tutelle du grand pilote britannique.

Partout dans le monde: le procès Hebdo prononce des peines

Des hommes armés fuient les bureaux du journal satirique français Charlie Hebdo en 2015 – Reuters

La femme la plus recherchée de France, Hayat Boumeddiene, a été condamnée par contumace à 30 ans de prison à l’issue d’un procès de 14 complices dans les attentats de Charlie Hebdo et Hyper Cacher à Paris. Le verdict est intervenu un jour avant une autre décision terroriste majeure sur une attaque de train bâclée Amsterdam-Paris dans laquelle un Marocain risque la vie pour avoir tenté de commettre un meurtre de masse après avoir dissimulé un fusil automatique AK-47 et 300 cartouches. Lisez la suite pour plus de détails et voir plus de photos du monde.

Commentaire et analyse

Choix de l’éditeur: fonctionnalités et arts

Le grand bouleversement de Vogue | Anna Wintour est-elle à la mode ou démodée? La lutte des frères et sœurs | « Comme Will Young, je n’ai pas pu sauver mon frère de problèmes de santé mentale » Noël « minime » | Comment passer un joyeux Noël à deux

Briefing sur les affaires et l’argent

Emprunter « non durable » | Le chancelier a déclaré qu’il devait contenir les emprunts du gouvernement l’année prochaine et a signalé son opposition à un impôt sur la fortune unique pour payer la crise des coronavirus. Lisez la suite pour plus de détails.

Briefing sportif

Liverpool 2-1 Tottenham | Après avoir propulsé sa tête à la 90e minute dans le coin supérieur, Roberto Firmino s’est retourné et a couru presque toute la longueur du terrain pour célébrer avec les fans répartis sur The Kop. La victoire acharnée les a menés au sommet de la Premier League, peu de temps avant que les deux managers des équipes ne s’affrontent sur la ligne de touche. Chris Bascombe demande si Curtis Jones, né à Liverpool, pourrait être le nouveau Steven Gerrard.

Le dîner de ce soir

Tarte au fromage, aux oignons et aux pommes de terre | Une pièce maîtresse réconfortante pour tout repas inspiré de la tarte au fromage et à l’oignon du Lancashire – mais avec des pommes de terre. Lisez la recette par Diana Henry et, pour plus d’idées, essayez notre newsletter Cookbook.

Télégraphe Femme sportive de l’année | Brillance sur le court de tennis, surmonter les blessures et sensibiliser à la brutalité policière – l’extraordinaire 2020 de Naomi Osaka la voit couronnée Le télégraphe femme sportive de l’année. Simon Brigg analyse comment le champion de l’US Open excelle dans l’action et l’activisme.