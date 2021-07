Plus personne ne t’écoute, Boris

Il y a eu des scènes terribles au Royaume-Uni et dans le monde ce week-end.

Dans plusieurs villes et pays, des membres du public sont sortis pour protester contre les blocages sans fin et les règles de vaccination.

Des scènes terribles au Royaume-Uni et dans le monde ce week-end ont prouvé qu’à maintes reprises, le gouvernement a sous-estimé une partie de l’humeur du public

En Australie, la police montée à cheval a affronté les foules. A Paris, la police a tiré des gaz lacrymogènes. Et à Londres, Manchester et dans d’autres villes du Royaume-Uni, la police et les manifestants se sont affrontés.

À Manchester, une foule a tenté de prendre d’assaut un centre de test Covid. Et sur la place du Parlement dans la capitale, des arrestations ont été effectuées alors que la police et les manifestants s’affrontaient.

Il y a inévitablement eu une frange de boulots et de théoriciens du complot lors des rassemblements. Les personnes qui croient que le virus n’est pas réel ou n’existe que comme moyen de contrôler la population.

Mais ce n’est pas parce qu’il y a des huards dans le mélange que les préoccupations de beaucoup ne doivent pas être écoutées. La vérité est que, à maintes reprises, le gouvernement a sous-estimé une partie de l’humeur du public.

Il y a une semaine, nous devions assister à la Journée de la liberté. Mais dans les jours qui ont suivi, plus de 600 000 personnes ont été interrogées par l’application NHS et invitées à s’isoler.

Trop souvent, toute l’histoire a changé. Et alors que l’ère Covid s’éternise, cela est remarqué par de plus en plus de gens. Douglas Murray

C’est le symbole d’un problème grave. C’est-à-dire que chaque fois que nous arrivons à un autre objectif que le gouvernement a créé, les objectifs changent.

Une vision généreuse dirait que la situation continue de changer et que le gouvernement essaie simplement de s’adapter.

Mais trop souvent, toute l’histoire a changé. Et alors que l’ère Covid s’éternise, cela est remarqué par de plus en plus de gens. Alors les frustrations s’accumulent.

Au tout début de la pandémie, le conseiller médical en chef des États-Unis, le Dr Anthony Fauci, a déclaré que les masques ne faisaient rien pour empêcher la propagation du virus.

Plus tard, lui et d’autres ont essayé de faire en sorte que tout le monde les porte.

Terrible faux pas

Mais rien n’a attisé le mécontentement du public comme les blocages sans fin. Nous avons commencé par « deux semaines pour aplatir la courbe ». Vous vous en souvenez ?

Les gens qui disaient alors que les blocages pouvaient être interminables semblaient fous. Puis, au fur et à mesure que les semaines devenaient des mois, les fous avaient l’air d’être sur quelque chose.

Plus d’un an plus tard, nous étions toujours en confinement. Et maintenant, nous avons enfin le jour de la liberté, pour découvrir que c’était un échec. Dans de vastes pans de la vie, les masques semblent désormais devoir être portés pour toujours.

Et à peine les gens ont-ils été autorisés à entrer dans les boîtes de nuit que le gouvernement a annoncé que vous aurez besoin d’un certificat de vaccination pour entrer dans un club à partir de septembre.

Tout le temps surgit des faits qui vont à l’encontre de ce que nous avons tous été amenés à supporter. Par exemple, déjà cette année, des centaines de milliers d’écoliers ont été renvoyés chez eux pour s’isoler pendant dix jours parce qu’un seul membre de leur classe a eu Covid.

Et maintenant, cette semaine, il semble que ce n’était pas nécessaire. Une nouvelle étude a montré que plus de 98% des enfants renvoyés chez eux n’ont pas développé Covid même si l’un de leurs camarades de classe l’avait.

Combien de perturbations supplémentaires de leur éducation cette génération peut-elle supporter ? Et combien leurs parents toléreront-ils ?

Le Premier ministre a déclaré que la baisse des cas était due aux blocages et non aux vaccins. Un terrible faux pas. Douglas Murray

Tout cela contribue à alimenter le nombre croissant de personnes qui n’écoutent tout simplement plus. Surtout maintenant, nous avons l’histoire changeante des vaccins. Au fur et à mesure du déploiement de l’excellent programme de vaccination, on nous a dit que c’était la sortie de l’ère Covid.

Ensuite, le Premier ministre a déclaré que la baisse des cas était due aux blocages et non aux vaccins. Un terrible faux pas.

Et malgré le fait que la plupart des habitants du pays sont désormais vaccinés, il semble que la vie va continuer dans cette nouvelle normalité.

Nous voyons des personnes qui ont eu le virus et qui sont doublement piquées, censées s’isoler pour être à proximité d’une personne dont le test est positif.

La société – et l’économie – ne peuvent tout simplement pas continuer à s’arrêter-démarrer comme ça. Ou bégayer pour toujours.

Pire à venir

Nous devons avoir une vision de l’endroit où nous nous dirigeons. Nous avons besoin d’un leadership qui va être droit avec nous et nous aider à voir notre avenir à long terme.

L’augmentation du nombre de manifestations suggère non seulement que nous ne savons pas où nous allons, mais que le gouvernement n’est pas franc avec nous.

Nous continuons à recevoir des délais qui passent et des promesses qui ne sont pas tenues.

Dans cet écart, beaucoup de mauvaises choses peuvent affluer. La suspicion de vaccin devient un refus de vaccin devient un refus de vaccin. C’est la même chose avec la distanciation sociale, les masques, les voyages et plus encore.

Si le gouvernement n’a pas de prise, les manifestations de ce week-end pourraient être un avant-goût de bien pire à venir.

