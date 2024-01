Plus One Architects découvre la peinture d’un appartement tchèque centenaire

Le studio pragois Plus One Architects a restauré la « splendeur d’origine » de cet appartement de 1902 à Karlovy Vary, en République tchèque, en rétablissant certaines de ses caractéristiques d’origine.

Situé dans un immeuble du début du siècle, l’appartement de deux chambres a été rénové par Plus un architectesqui a exposé les peintures d’origine présentes sur les murs et les plafonds.

Le studio a également rationalisé la circulation à l’intérieur de l’appartement en supprimant les portes pour ouvrir des passages, ainsi qu’en supprimant les ajouts datés qui avaient été installés au-dessus des murs et des sols d’origine.

“Nous pensons que la première rénovation a probablement été réalisée à la fin des années 70”, a déclaré à Dezeen l’architecte Kateřina Průchová. “Il y avait plein de revêtements en bois sur les murs, de nombreuses portes et de moquettes qui recouvraient les sols d’origine.”

L’intérieur rénové dégage une atmosphère lumineuse et aérée, car la lumière naturelle entre par les grandes fenêtres dégagées et se poursuit plus profondément dans les pièces grâce à l’ajout d’impostes sur certains murs intérieurs.

Des restes de peinture marbrée colorée apparaissent sur les murs et les plafonds aux côtés de sections de plâtre marron et beige.

La peinture et le plâtre de couleur neutre sont présents dans la cuisine et le salon, où Plus One Architects a conservé le radiateur de maçonnerie d’origine de l’appartement recouvert de carrelage marron brillant.

Des détails peints sont également apparents au plafond, avec des bandes concentriques de rouge, de bleu et de jaune délimitant le périmètre de la pièce.

La peinture rose apparaît dans le couloir et la petite chambre, tandis que la peinture bleue est visible dans la chambre principale, complétant les planches en bois restaurées.

Dans la salle de bain, du carrelage blanc tapisse les murs, entrecoupé de carreaux irisés et de sections de peinture apparente.

Les pièces sont meublées avec parcimonie, ce qui permet à la peinture d’être le point central de l’intérieur.

Plus One Architects a apporté des meubles aux formes minimalistes du studio de design tchèque Janský et Dundera aux côtés de pièces décoratives d’une marque de design locale Todus.

“J’espère que nous avons réussi à redonner à l’appartement sa splendeur d’origine de l’époque au cours de laquelle la maison a été construite”, a déclaré Průchová.

“De l’extérieur, vous pouvez sentir à quoi ressemble le bâtiment : c’est une vieille maison située dans la partie historique d’une ville thermale.”

Kateřina Průchová et Petra Ciencialová ont fondé Plus One Architects en 2019. Le studio est basé à Prague et travaille sur des projets dans toute la République tchèque.

La photographie est de Radek Ulehla.