“Plus nous attendons, plus les coûts pour la société sont élevés”: l’UE vise une pollution nulle de l’air et de l’eau

L’Union européenne vise à réduire à zéro la pollution de l’air et de l’eau d’ici 2050.

Ils visent à réduire de plus de moitié la limite annuelle de pollution aux particules fines dans l’air.

De plus, ils rendront le traitement des eaux usées plus efficace, entre autres mesures.

L’UE a détaillé mercredi ses plans pour ramener à zéro la pollution de l’air et de l’eau d’ici 2050, proposant des règles plus strictes et une indemnisation pour les personnes touchées par la mauvaise qualité de l’air.

Les points énoncés par la Commission européenne renforcent sa transition vers un avenir plus vert pour le bloc des 27 nations – un engagement fondamental de la chef de la commission Ursula von der Leyen.

“Plus nous attendons pour réduire cette pollution, plus les coûts pour la société sont élevés. D’ici 2050, nous voulons que notre environnement soit exempt de polluants nocifs”, a déclaré son vice-président, Frans Timmermans.

“Nos propositions visant à réduire davantage la pollution de l’eau et de l’air sont une pièce cruciale de ce puzzle.”

Le plan appelle à une révision de la législation de l’UE, des directives sur la qualité de l’air ambiant et de la directive sur le traitement des eaux urbaines résiduaires.

Ils introduiraient des examens réguliers, réduiraient de plus de moitié la limite annuelle de pollution par les particules fines dans l’air et rendraient le traitement des eaux usées plus efficace, par exemple en récupérant plus de nutriments pour les recycler.

Un principe de “pollueur-payeur” serait appliqué aux micro-polluants toxiques dans l’eau – dont 92%, selon la commission, proviennent des produits pharmaceutiques et cosmétiques.

Une proposition clé est l’indemnisation de ceux qui ont souffert lorsque les normes de qualité de l’air de l’UE ont été violées.

Des réclamations pourraient être faites dans le cadre d’un recours collectif.

Chacun des États membres de l’UE serait libre de proposer ses propres mesures spécifiques pour atteindre les objectifs, la commission se réservant le droit d’engager des procédures d’infraction “en dernier recours” contre ceux qui échoueraient.

Il y aurait “des procédures plus simples pour les autorités locales et régionales pour aller à l’encontre et imposer des sanctions aux pollueurs”, a déclaré le commissaire européen à l’environnement, Virginijus Sinkevicius.

Il a déclaré que les normes de qualité de l’air visées étaient plus proches de celles établies par l’Organisation mondiale de la santé, “qui tiennent pleinement compte de la faisabilité technique et bien sûr des considérations socio-économiques”.