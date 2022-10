Plus mince que jamais, Gemma Collins se déshabille en maillot de bain rose pour poser avec son beau-fils rarement vu

GEMMA Collins avait l’air incroyable dans un maillot de bain rose alors qu’elle passait du temps en famille avec son beau-fils Tristan, rarement vu.

La star a d’abord partagé la photo dans ses histoires Instagram où elle pouvait être vue avec son fiancé Rami Hawash et son fils, alors qu’ils posaient dans la piscine en famille.

Gemma Collins en maillot de bain rose[/caption]

La star a félicité Rami pour l’avoir aimée telle qu’elle est[/caption]

Gemma avait déjà posté sur Instagram jaillissant de son beau-fils et de sa « charmante maman » en 2021.

Elle a montré son appréciation pour sa famille dans le message en mentionnant ses propres luttes contre l’infertilité.

Elle a écrit: “Tante belle-mère et j’espère que Dieu me fera un cadeau un jour mais je suis tellement heureuse de ce que j’ai en ce moment #sharingthelove et un ÉNORME MERCI à sa charmante maman de m’avoir laissé prendre soin de lui ”

C’est arrivé peu de temps après que la star ait parlé de ses propres problèmes d’infertilité où elle a parlé d’explorer la possibilité d’une FIV avec son partenaire Rami.

La millionnaire Towie a partagé son parcours spectaculaire de perte de poids au cours de la dernière année.

La millionnaire Towie a partagé son parcours spectaculaire de perte de poids au cours de la dernière année.

Avec la beauté blonde qui a perdu plus de trois pierres en raison d’un changement d’activité et de régime alimentaire.

Gemma a même partagé ses conseils pour perdre du poids, admettant auparavant son amour pour la cryothérapie.

La thérapie peut aider à perdre du poids en faisant exploser le corps avec des températures aussi basses que -200°C.





En parlant de la technique de perte de poids, elle a déclaré: «En fait, je veux en mettre une chez moi. Je veux y aller toute la journée tous les jours.

La star s’est envolée pour Tenerife avec sa famille, dont son beau-fils Tristan et son neveu, Harry.

Pendant les vacances, ils ont créé une tempête, publiant sur les réseaux sociaux pour documenter leur voyage.

Avec Gemma partageant certaines de ses tenues accrocheuses, y compris un maillot de bain fluo.

Le favori de la télé-réalité a tapé: «Pas d’édition, pas de filtre, juste s’amuser. Mon maillot de bain @newlook est celui-là.

La star a republié la photo de famille, y compris Rami et Tristan, sur son fil Instagram en la sous-titrant : “De beaux souvenirs de famille, votre famille est tout.”

Gemma profite de vacances en douceur avec sa famille[/caption]

Gemma semble plus mince que jamais dans le post Insta[/caption]