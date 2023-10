« Plus mignon dans la vraie vie » : la Corée du Sud nomme son panda jumeau « trésors »

Les petits pandas Rui Bao (à gauche) et Hui Bao (à droite), nés il y a 97 jours en Corée du Sud, sont vus lors d’une cérémonie pour révéler leurs noms au parc d’attractions et animalier Everland à Yongin le 12 octobre 2023.

Les amoureux des pandas en Corée du Sud ont eu un premier aperçu des nouveaux bébés ours du pays lors d’une cérémonie exclusive de révélation du nom.

Les noms Rui Bao et Hui Bao ont été choisis via un vote en ligne.

Les pandas âgés de près de 100 jours n’ont pas encore été révélés au public.

Jeudi, la Corée du Sud a pu observer pour la première fois de près son nouveau couple de bébés pandas géants lors d’une cérémonie de révélation du nom qui servait également de célébration précoce des 100 jours depuis leur naissance.

Les femelles – nommées Rui Bao, ou « trésor sage », et Hui Bao, « trésor brillant » – sont nées au parc à thème Everland près de la capitale, Séoul, le 7 juillet, et ont depuis été comblées d’enthousiasme et affection.

Près d’un demi-million d’amoureux des pandas ont aidé à choisir leur nom via un vote en ligne, a indiqué le zoo, avec une poignée de fans chanceux invités à la cérémonie de jeudi.

Lee Da-young, une étudiante universitaire de 20 ans présente, a déclaré que c’était sa troisième visite au zoo en deux mois pour voir les pandas.

« J’ai toujours aimé les pandas, alors je suis venu à Everland la semaine dernière et il y a aussi un mois », a déclaré Lee à l’AFP. « Mais je suis honoré d’être revenu sur une si belle opportunité.

Dit-elle:

Ils sont encore plus mignons dans la vraie vie qu’ils n’apparaissent à l’écran.

Depuis leur naissance il y a 97 jours, le zoo a publié sur sa chaîne YouTube des vidéos documentant la croissance des pandas qui ont recueilli des millions de vues.

« Je me sens guéri chaque fois que je regarde leurs vidéos », a déclaré Jung Hyun-ye, employé de bureau de 31 ans, qui regarde régulièrement les clips deux fois par semaine.

« Je pense que je suis guérie par leurs expressions inoffensives et leur attitude détendue », a-t-elle ajouté.

Les gardiens montrent les bébés pandas Rui Bao (à gauche) et Hui Bao (à droite), nés il y a 97 jours en Corée du Sud, lors d’une cérémonie pour révéler leurs noms au parc d’attractions et animalier Everland à Yongin le 12 octobre 2023. Les gardiens montrent les bébés pandas Rui Bao (à gauche) et Hui Bao (à droite), nés il y a 97 jours en Corée du Sud, lors d’une cérémonie pour révéler leurs noms au parc d’attractions et animalier Everland à Yongin le 12 octobre 2023. AFP Jung Yeon-je / AFP

Les oursons, qui viennent tout juste de commencer à faire leurs dents et à ramper, sont en très bonne santé, a déclaré aux journalistes le gardien du zoo, Kang Chul-won.

« Nous n’avions jamais élevé de jumeaux auparavant, donc nous étions très nerveux, mais j’étais heureux de les voir grandir et je pense que les gens qui les regardaient via les réseaux sociaux étaient également heureux », a-t-il déclaré.

Ils seront probablement révélés au public au début de l’année prochaine, a indiqué le zoo dans un communiqué.

Ai Bao et Le Bao, les parents des jumeaux, sont arrivés en Corée du Sud en 2016 comme cadeau d’État du président chinois Xi Jinping.

LIRE | « Bienvenue dans le monde, doux bébés ! » Excitation alors que la Corée du Sud accueille la naissance de jumeaux pandas géants

En juillet 2020, le couple a donné naissance à une fille, Fu Bao, le premier panda géant né en Corée du Sud par reproduction naturelle.

La Chine déploie depuis longtemps une « diplomatie du panda », en offrant des animaux à divers pays, souvent pour faire avancer ses objectifs de politique étrangère.

Pékin ne prête des pandas qu’à des zoos étrangers, qui doivent généralement restituer toute progéniture quelques années après leur naissance pour rejoindre le programme d’élevage du pays.