Les priorités inadéquates des gouvernements du monde entier et «l’ignorance généralisée» du grand public n’ont pas réussi à faire face à la détérioration de la vie sur Terre, selon un rapport d’un groupe de spécialistes de l’environnement.

«L’ampleur des menaces qui pèsent sur la biosphère et toutes ses formes de vie – y compris l’humanité – est en fait si grande qu’elle est difficile à saisir, même pour des experts bien informés». un groupe de 17 scientifiques des États-Unis, d’Australie et du Mexique, a mis en garde dans un article publié dans la revue environnementaliste Frontiers in Conservation Science.

Les chercheurs ont résumé un éventail de travaux récents prévoyant «Un avenir effroyable d’extinction de masse, de santé en déclin et de bouleversements climatiques.» Ils ont décrit divers défis mondiaux, tels qu’une perte rapide de biodiversité et la croissance tout aussi rapide de la population humaine, qui, «Combiné à une répartition imparfaite des ressources, conduit à une insécurité alimentaire massive.»

«L’émergence d’une pandémie prévue depuis longtemps, probablement liée à la perte de biodiversité, illustre de manière poignante à quel point ce déséquilibre dégrade à la fois la santé et la richesse humaines». ont déclaré les auteurs, faisant valoir que les gouvernements du monde entier ne prêtent pas suffisamment d’attention à ces questions.

Arrêter la perte de biodiversité est loin d’être la priorité des priorités d’un pays, loin derrière d’autres préoccupations telles que l’emploi, les soins de santé, la croissance économique ou la stabilité monétaire.

«L’ignorance généralisée du comportement humain et la nature progressive des processus sociopolitiques qui planifient et mettent en œuvre des solutions retardent encore davantage l’action efficace», les chercheurs ont dit.

Paul Ehrlich, directeur du Center for Conservation Biology à l’Université de Stanford et l’un des auteurs de l’article, a déclaré au Guardian que «La détérioration de l’environnement est infiniment plus menaçante pour la civilisation que le Trumpisme ou Covid-19.»

Le livre fondateur d’Ehrlich en 1968, The Population Bomb, avait lancé des débats sur les craintes de surpopulation et ses effets sur la planète. Bien qu’il ait admis qu’il s’était trompé sur le calendrier de certaines de ses prédictions, le chercheur maintient le message selon lequel la croissance démographique et les niveaux élevés de consommation des pays riches risquent de conduire à la «Effondrement de la civilisation».

« Growthmania est la maladie mortelle de la civilisation – elle doit être remplacée par des campagnes qui font de l’équité et du bien-être des objectifs de la société – ne pas consommer plus de déchets »,Ehrlich a dit au journal.

Dans leur article, les auteurs ont exhorté la communauté scientifique à «Évitez d’enrober de sucre les énormes défis à venir et dites-le comme il est.

« Toute autre chose est au mieux trompeuse, ou négligente et potentiellement mortelle pour l’entreprise humaine au pire, » ils se disputèrent.

