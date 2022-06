Plus l’essence monte au-dessus de 5 $, plus il y a de risque de récession

L’essence s’approche d’une moyenne de 5 dollars le gallon aux États-Unis, mais alors que les consommateurs ressentent la douleur, les prix ne sont pas encore à un niveau qui ferait basculer l’économie dans une récession, ont déclaré des économistes.

Où se situe ce prix de rupture n’est pas clair. Certains suggèrent que ce ne serait probablement pas seulement l’essence qui ferait chuter l’économie. Cela dit, les économistes disent qu’une récession est en effet possible si les prix du carburant augmentent à un niveau encore plus élevé et y restent pendant une période prolongée.

Selon AAAla moyenne nationale pour un gallon d’essence sans plomb était de 4,97 $ jeudi, en hausse d’environ 65 cents en un mois seulement.

Le fait que d’autres coûts augmentent également, avec l’inflation ce printemps à un rythme de 8,3 % par rapport à l’année dernière, aggrave le pincement à la pompe. La flambée des prix du gaz naturel entraîne une hausse globale des prix de l’énergie, tandis que la nourriture et les loyers augmentent également.

« Je pense que nous sommes dans une situation particulièrement extrême en ce moment », a déclaré Harrison Fells, chercheur principal au Center for Global Energy Policy de l’Université de Columbia. « Je ne pense pas que de nombreux économistes diraient que des prix soutenus de l’essence à 5 $ auraient des effets minimes. Je pense que la plupart d’entre nous conviendraient que des prix soutenus aussi élevés sans autre intervention politique seraient un frein à l’économie. Que ce soit suffisant ou non pour donner un pourboire nous plonger dans une récession est un peu un facteur inconnu. »

Les économistes surveillent de près les prix de l’essence car le rythme de l’augmentation a été rapide. La hausse des prix du carburant est remarquée par les automobilistes, et le coût plus élevé de l’essence peut avoir une incidence sur la confiance des consommateurs et les attentes en matière d’inflation.

Les économistes notent, cependant, que la hausse des salaires et un marché du travail solide fonctionnent comme une isolation contre la hausse des prix. Contrairement à 2008, lorsque l’essence a grimpé en flèche et que l’économie est tombée en récession, les consommateurs sont en bien meilleure forme.

« Bien qu’il y ait clairement un choc et qu’il y ait une pression sur les budgets des consommateurs, la bonne nouvelle est qu’il y a un soutien de la part d’un marché du travail sain et du montant de l’épargne excédentaire qui reste en suspens. En 2008, il n’y avait aucune épargne », a déclaré Michelle Meyer. , économiste en chef de Mastercard, États-Unis

Les bilans des ménages étaient faibles en 2008 et les consommateurs étaient lourdement endettés. « Il y avait des économies minimes. … Il était beaucoup plus difficile d’absorber les chocs de prix », a déclaré Meyer.

Selon Mastercard SpendingPulse, qui mesure les ventes au détail globales pour tous les types de paiement, les dépenses nominales dans les stations-service ont augmenté ces derniers mois à un rythme tendanciel d’environ 30 %, par rapport à la même période en 2019.

Meyer souligne que même si les prix de l’essence ont bondi au cours des deux derniers mois, la croissance des dépenses nominales est restée stable. Elle a dit que cela suggère que les consommateurs ont réduit la quantité d’essence qu’ils achètent car ils ont dépensé la même quantité.

« Il y a eu un certain recul de la consommation ou de l’utilisation réelle. Cela signifie que les consommateurs essaient de prendre une décision, essayant de comprendre comment équilibrer leurs priorités de dépenses », a-t-elle déclaré.

Une autre grande différence entre aujourd’hui et 2008 est que les véhicules sont plus économes en carburant et qu’il y a plus de véhicules hybrides et électriques sur la route. Il y a aussi plus de flexibilité dans les déplacements avec plus de personnes travaillant à distance ou au bureau à temps partiel.

« Pour la personne moyenne là-bas, cela semble très différent, selon la façon dont ils sont exposés aux prix de l’essence », a déclaré Meyer.

Mark Zandi, économiste en chef chez Moody’s Analytics, a déclaré que l’économie se maintenait, mais qu’il y avait des signes que les prix de l’essence créaient un frein. Par exemple, certains constructeurs automobiles ont enregistré de fortes baisses des ventes en mai, un mois où les prix de l’essence ont augmenté rapidement. Les baisses ont été particulièrement notables dans les ventes de gros véhicules utilitaires sport.

« Cela suggérerait que le gaz joue un rôle. Il semble axé sur la demande et non sur l’offre. De tous les indicateurs économiques, c’est celui qui me rend le plus nerveux à propos de ce qui se passe », a-t-il déclaré.

Les économistes surveillent de près les tendances de consommation pour les changements de comportement. Dernièrement, l’utilisation des cartes de crédit a également augmenté et les consommateurs s’endettent davantage. « On dirait que les ménages à revenu faible et moyen commencent à emprunter », a déclaré Zandi.

Jusqu’à présent, Zandi ne voit pas l’essence à un point où elle sape la capacité de croissance de l’économie, et il ne s’attend pas à une récession cette année.

« Je ne pense pas que nous en soyons encore là. Si nous arrivons à 5,50 $ ou 6 $, cela correspondrait à 150 $ le baril de pétrole. il a dit. « Ce serait trop lourd à supporter. Je pense que nous pourrions digérer 120 $ si nous n’y restons pas trop longtemps. »

Il a dit qu’il s’attend à ce que le pétrole plafonne près des niveaux actuels et soit inférieur à 100 dollars le baril à cette époque l’année prochaine, soulageant la pression sur les prix de l’essence.

« L’économie est définitivement sur une glace mince ici. Nous avons besoin d’un peu de chance sur les prix du pétrole », a-t-il déclaré. Zandi a déclaré qu’il voyait une chance sur trois d’une récession au cours des 12 prochains mois, et presque même des chances d’une récession au cours des 24 prochains mois.

La flambée des prix de l’essence survient alors que de nombreux Américains choisissent de dépenser pour des choses telles que les voyages et les divertissements. Cette détermination à reprendre des activités normales pourrait maintenir la demande d’essence plus élevée qu’elle ne l’aurait été autrement à mesure que les prix augmentaient.

« Les économies ont été assez bonnes à la sortie de la pandémie. Je pense que les gens étaient mieux placés pour faire face à ces prix de l’essence plus élevés en ce moment. Avec cette demande refoulée de voyages, cela nous protège de ce prix de l’essence de 5 $ », a déclaré Fells. .

De plus, les prix de l’essence, bien qu’à un niveau record, ne sont pas aux niveaux atteints en 2008, lorsqu’ils sont mesurés en termes corrigés des salaires.

Sarah House, économiste principale chez Wells Fargo, a déclaré qu’elle estime que l’essence coûtera en moyenne 4,84 $ le gallon pour le mois de juin. Pour rendre cela égal aux niveaux de 2008, sur la base d’un ajustement des salaires, les prix devraient atteindre 6,41 $ le gallon, a déclaré House.

« Il faudra plus qu’une simple hausse des prix de l’essence pour plonger l’économie dans une récession », a déclaré House. « On ralentit, mais c’est quand même un nombre remarquable d’emplois qu’on crée. »

La seule mise en garde qu’elle a notée était que les consommateurs sont confrontés à l’une des inflations à la croissance la plus rapide depuis des décennies, et l’essence ne fait qu’ajouter à ce fardeau.

« C’est une paille de plus sur le dos du chameau », a-t-elle déclaré, rien qui ne facilite la tâche pour qu’un choc inattendu fasse dérailler l’économie. En raison de l’incertitude quant à la hausse possible des prix de l’énergie, House ne pense pas que l’inflation ait atteint un pic, contrairement à certains économistes.

Jusqu’où peut monter le prix de l’essence ?

Les prix du pétrole ont atteint un sommet d’environ 130 dollars le baril en mars après l’invasion de l’Ukraine par la Russie, mais ont ensuite rechuté. Le pétrole brut a de nouveau augmenté et pourrait augmenter en raison de nouvelles sanctions européennes contre le pétrole russe et de la réouverture de l’économie chinoise après les récentes fermetures de Covid. Les contrats à terme sur le brut West Texas Intermediate étaient légèrement inférieurs à 122 dollars le baril jeudi.

Les prix de l’essence augmentent avec le pétrole, mais l’offre est également inférieure à la normale, en partie à cause d’une réduction du raffinage mondial. Aux États-Unis seulement, la capacité de raffinage est en baisse de 1 million de barils par jour par rapport aux niveaux prépandémiques en raison de pannes et de fermetures.

Les analystes de JPMorgan s’attendent à ce que l’essence plafonne à un prix de 6,20 $ le gallon d’ici août, mais d’autres analystes s’attendent à ce que le prix maximal reste plus proche de 5,25 $ le gallon, car les conducteurs réduiront probablement.

Patrick DeHaan, responsable de l’analyse pétrolière chez Gas Buddy, a déclaré que la demande de conduite était en baisse par rapport à l’année dernière au cours du week-end du Memorial Day, le début de la saison de conduite estivale.

L’Energy Information Administration a rapporté que les conducteurs ont utilisé 8,98 millions de barils d’essence par jour au cours de la semaine avant le week-end de vacances. L’année dernière, ce niveau était de 9,2 millions de barils par jour. En 2019, les chauffeurs ont utilisé 9,4 millions de barils par jour sur la période comparable.

DeHaan a déclaré qu’il s’attend à ce que la flambée des prix de l’essence soit presque à son maximum, mais tous les paris sont ouverts s’il y a une interruption de l’approvisionnement.

« Si nous avons un ouragan, s’il y a un problème de raffinerie, nous montons à 5,50 $ ou peut-être 6 $. Normalement, un pic est beaucoup plus prédictif que cette année », a-t-il déclaré.