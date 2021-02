MELBOURNE: Jessica Pegula a envisagé d’abandonner le tennis après avoir été mise à l’écart en raison d’une blessure pendant de longues périodes plus tôt dans sa carrière et l’Américaine a déclaré qu’elle était déterminée à compter chaque seconde à l’Open d’Australie après avoir atteint le quatrième tour samedi.

Pegula, qui fait ses débuts au tableau principal à Melbourne Park, s’est qualifiée avec une victoire 6-2 6-1 sur la Française Kristina Mladenovic samedi, organisant une rencontre avec la cinquième tête de série Elina Svitolina.

Sa carrière a été bloquée par une série de blessures au genou et à la hanche, passant un an et demi en convalescence après avoir subi une opération à la hanche.

« Le dernier, ma hanche, était certainement le plus difficile à revenir », a déclaré Pegula lors d’une conférence de presse. «Quand j’ai réalisé pour la première fois que j’allais probablement devoir subir une intervention chirurgicale, j’étais en panne pendant quelques jours.

«Je ne savais même pas si je voulais revenir. Cela allait être si difficile. Je pense que je viens de m’en remettre. J’étais comme, peu importe, je vais juste me battre à nouveau.

Après avoir passé tant de temps loin du match en raison d’une blessure, Pegula a déclaré que les gens pensaient qu’elle était encore jeune.

«Je suis comme, je ne suis pas si jeune. Je pense que j’aurai 27 ans plus tard ce mois-ci. «Vous êtes le jeune Américain. Je ne suis plus si jeune », dit-elle.

«Je pense que parce que j’étais absent à des moments cruciaux quand j’étais plus jeune, j’ai l’impression d’avoir raté quelque chose, et ce sont toutes de nouvelles expériences. J’y serais peut-être arrivé plus tôt.