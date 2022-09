Plus jeunes, les «rêveurs» regardent avec inquiétude une contestation judiciaire

LOS ANGELES (AP) – Lorsque Juliana Macedo do Nascimento s’est inscrite à un programme de l’ère Obama pour protéger les immigrants qui sont venus dans le pays en tant que jeunes enfants de la déportation, elle s’est inscrite à la California State University, Los Angeles, passant d’un emploi à l’entretien ménager, enfant de soins, de réparation automobile et d’une entreprise de construction.

Aujourd’hui, une décennie plus tard, à 36 ans, des études supérieures à l’Université de Princeton sont derrière elle et elle travaille à Washington en tant que directrice adjointe du plaidoyer pour United We Dream, un groupe national.

Les «rêveurs» comme Macedo do Nascimento, longtemps un symbole de la jeunesse immigrée, atteignent de plus en plus l’âge mûr, car les conditions d’éligibilité ont été gelées depuis 2012, lorsque le programme d’action différée pour les arrivées d’enfants a été introduit.

Les bénéficiaires les plus âgés étaient au début de la trentaine lorsque le DACA a commencé et sont au début de la quarantaine aujourd’hui. Dans le même temps, moins de personnes ayant atteint l’âge de 16 ans peuvent satisfaire à l’exigence d’avoir été aux États-Unis de manière continue depuis juin 2007.

L’âge moyen d’un bénéficiaire du DACA était de 28,2 ans en mars, contre 23,8 en septembre 2017, selon le Migration Policy Institute. Environ 40% ont 30 ans ou plus, selon fwd.us, un groupe qui soutient DACA.

Comme moins sont éligibles et que de nouvelles inscriptions ont été fermées depuis juillet 2021 sur ordonnance du tribunal, le nombre de bénéficiaires du DACA est tombé à un peu plus de 600 000 fin mars, selon les chiffres du gouvernement.

Les bénéficiaires sont devenus propriétaires et se sont mariés. Beaucoup ont des enfants citoyens américains.

“DACA n’est pas pour les jeunes”, a déclaré Macedo do Nascimento. « Ils n’y ont même plus droit. Nous sommes bien dans l’âge mûr.

Né de la frustration du président Barack Obama face à l’échec du Congrès à parvenir à un accord sur la réforme de l’immigration, le DACA était censé être une solution temporaire et beaucoup l’ont considéré comme imparfait dès le départ. Les défenseurs de l’immigration ont été déçus que la politique n’inclue pas de voie vers la citoyenneté et ont averti que la nécessité de renouveler le programme tous les deux ans laisserait beaucoup de gens se sentir dans les limbes. Les opposants, y compris de nombreux républicains, ont vu la politique comme un excès juridique de la part d’Obama et l’ont critiquée comme récompensant les personnes qui n’avaient pas suivi la loi sur l’immigration.

Dans le but d’isoler le DACA de toute contestation judiciaire, l’administration Biden a publié le 24 août une règle de 453 pages qui colle étroitement au DACA tel qu’il a été introduit en 2012. Il a codifié le DACA en tant que règlement en le soumettant à des changements potentiels après de longues commentaire public.

Les défenseurs du DACA ont salué le règlement mais ont été déçus que l’âge d’admissibilité soit inchangé.

La règle était “une occasion manquée”, a déclaré Karen Tumlin, avocate et directrice du Justice Action Center. Le DACA, a-t-elle dit, était “verrouillé dans le temps, comme un fossile conservé dans l’ambre”.

L’administration a pesé l’élargissement de l’admissibilité à l’âge, mais a décidé de ne pas le faire, a déclaré Ur Jaddou, directeur des services de citoyenneté et d’immigration des États-Unis, qui administre le programme.

« Le président nous a dit : ‘Comment pouvons-nous préserver et fortifier le DACA ? Comment assurons-nous la sécurité du programme et comment le faire au mieux ? » et c’est la décision qui a été prise après beaucoup de réflexion et d’examen attentif », a déclaré Jaddou lundi à Los Angeles.

La 5e Cour d’appel du circuit des États-Unis, qui envisage de contester le DACA du Texas et de huit autres États, a demandé aux deux parties d’expliquer comment la nouvelle règle affecte le statut juridique du programme.

Le Texas, dans un dossier déposé jeudi, a déclaré que la règle ne pouvait pas sauver le DACA. Les États ont admis qu’il est similaire à la note de service de 2012 qui a créé le programme, mais qu’ils “partagent bon nombre des mêmes défauts”.

L’exécutif n’a “ni le pouvoir de décider des principales questions traitées par le DACA, ni le pouvoir de conférer des avantages substantiels en matière d’immigration”, ont écrit les États.

Le ministère de la Justice a fait valoir que la nouvelle règle – «substantiellement identique» au programme initial – rend sans objet l’argument selon lequel l’administration n’a pas suivi les procédures fédérales d’élaboration des règles.

Le DACA est fermé aux nouveaux inscrits depuis juillet 2021 tandis que l’affaire se poursuit devant la cour d’appel de la Nouvelle-Orléans, mais des renouvellements de deux ans sont autorisés.

L’incertitude entourant le DACA a causé de l’anxiété et de la frustration chez les bénéficiaires vieillissants.

Pamela Chomba, 32 ans, est arrivée avec sa famille du Pérou à l’âge de 11 ans et s’est installée dans le New Jersey. Elle craint de perdre son emploi et de manquer des versements hypothécaires si le DACA est jugé illégal. Elle a repoussé à devenir mère parce qu’elle ne sait pas si elle peut rester aux États-Unis et ne veut pas être un « fardeau » pour ses enfants.

“Nous sommes des gens avec des vies et des projets, et nous voulons vraiment nous assurer que nous pouvons nous sentir en sécurité”, a déclaré Chomba, directeur des campagnes d’immigration de l’État pour fwd.us.

Macedo do Nascimento avait 14 ans lorsqu’elle est arrivée avec sa famille du Brésil en 2001. Elle n’a pas vu un frère qui est revenu au Brésil juste avant l’annonce du DACA en 10 ans. Les voyages internationaux sous DACA sont très limités.

Comme Biden et de nombreux défenseurs du DACA, elle pense que la législation est la réponse.

“Le Congrès est la solution ultime ici”, a-t-elle déclaré. «(Les deux parties) continuent de se passer le ballon.

L’incertitude l’a affectée, l’aînée de trois frères et sœurs.

“La peur d’être expulsé est revenue”, a déclaré Macedo do Nascimento, car “on ne sait jamais quand cette politique va se terminer”.

___

Sainz a rapporté de Memphis, Tennessee.

Amancai Biraben et Adrian Sainz, The Associated Press