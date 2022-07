Plus grand que Trump – Le New York Times

Dans son reportage, Charles a interviewé un partisan de Doug Mastriano, le candidat républicain au poste de gouverneur de Pennsylvanie, après un rassemblement et lui a demandé à quoi elle s’attendait si Mastriano gagnait. “Je le vois intervenir et revenir à la Constitution – remettre Dieu dans les choses”, a-t-elle déclaré. “Il veut tout ramener”, a-t-elle expliqué. “Tout retour.”

Pourtant, cette réponse réactionnaire raciale et culturelle n’est certainement pas toute l’histoire. Après tout, les États-Unis ont connu des périodes de débat plus intenses sur les questions raciales et de genre – comme les années 1960 – sans donner lieu à un grand mouvement anti-démocratie. Aujourd’hui, plusieurs autres facteurs semblent également jouer un rôle.

Quatre autres raisons

L’un est le niveau de frustration sous-jacent chez les Américains après des décennies de croissance lente du niveau de vie pour la plupart des gens. Une crise financière, qui a commencé peu avant l’élection d’Obama, et la lenteur de sa reprise ont exacerbé le mécontentement.

Un autre facteur, selon Charles, est une pandémie qui a perturbé la vie quotidienne et causé une nouvelle détérioration de nombreuses mesures de la santé physique et mentale, favorisant le sentiment que la société se désagrège.

Un troisième facteur est les médias modernes. Sur Internet, les mensonges peuvent se répandre plus rapidement et se répéter plus fréquemment que, disons, l’affirmation des Bircher selon laquelle Dwight Eisenhower était un communiste secret. Fox News, quant à elle, diffuse des complots à des millions de téléspectateurs.

Enfin, si le rôle de Trump est parfois exagéré, il reste central. Dans le passé, les dirigeants nationaux avaient tendance à rejeter les conspirations ; en 2008, John McCain a corrigé l’un de ses propres partisans qui a qualifié Obama d’Arabe. Trump, en revanche, a promu des mensonges comme aucun autre politicien américain moderne ne l’a fait, les rendant acceptables pour des personnes qui, autrement, auraient pu les rejeter. Et une fois qu’il est devenu président, de nombreux autres politiciens républicains ont choisi de lui faire écho ou du moins ont refusé de le dénoncer.