« Plus élaboré chaque année » – Shaw Local

Julio Sandoval est à cheval depuis l’âge de 2 ans – il a grandi dans une ferme au Mexique – et lorsqu’on lui a demandé de participer à l’un des événements les plus accrocheurs de La Salle, personne n’a eu à demander deux fois.

L’homme de Princeton était l’un des près d’une douzaine de cavaliers qui se sont mis en selle dimanche pour la procession du Corpus Christi. Les paroisses catholiques de La Salle ont, depuis 2016, observé le jour de la fête en passant d’église en église et, en clin d’œil à la population hispanique croissante des paroisses, ont invité des cavaliers mexicains à trotter devant l’ostensoir.

« Chaque fois que je m’amuse », a déclaré Sandoval. « J’adore montrer mes chevaux – les gens semblent aimer voir les chevaux – et c’est pour la gloire de Dieu. C’est le principal. »

Augustin Ortega, du Pérou, monte à cheval depuis 25 ans et lui aussi a été facilement persuadé de monter à cheval et de monter avec des camarades tenant des drapeaux portant l’insigne papal ou la croix de Jérusalem.

« Tout semble un peu plus grand », a observé Ortega à propos de la foule de dimanche.

Esmeralda Cruz (à droite) remet des drapeaux portant la croix de Jérusalem et l’insigne papal aux cavaliers qui ont accepté de monter devant la procession annuelle du Corpus Christi le dimanche 11 juin 2023. (Tom Collins)

La fête est connue sous le nom de Solennité du Très Saint Corps et Sang du Christ et elle est célébrée dans le monde entier avec des fidèles marchant aux côtés de la Sainte Eucharistie, tenue en l’air par un prêtre – ou, dans le cas de La Salle, des prêtres qui se relaient.

Le défilé de La Salle serpente de Saint-Hyacinthe à l’église Saint-Patrick, puis au sanctuaire de la Reine du Saint-Rosaire. Pour un membre du clergé tenant un lourd ostensoir, c’est une randonnée ardue, donc les pasteurs locaux aident à partager la charge sacrée mais lourde.

Corpus Christi 2023 La procession annuelle du Corpus Christi s’est déroulée devant les églises catholiques de La Salle le dimanche 11 juin 2023. (Tom Collins)

Le très révérend Gary Blake est pasteur des paroisses catholiques du Pérou, mais il a accepté de faire un tour sous le dais protecteur et de promouvoir une procession qui est devenue un modèle pour les paroisses de la région, notamment parce que les catholiques hispanophones ont donné l’observance une secousse.

« Les processions et les célébrations de Corpus Christi ne sont pas quelque chose qui a vraiment chuté dans les communautés espagnoles », a déclaré Blake. « Vraiment, aux États-Unis et peut-être dans certaines parties de l’Europe, vous avez vu une baisse, mais cela commence à revenir. »

Le maire de La Salle, Jeff Grove, s’est réjoui non seulement de la participation dominicale – « l’une des plus grandes cérémonies du Corpus Chisti de l’État » – mais aussi de la composition multiculturelle croissante de la ville.

La population de La Salle est de plus en plus diversifiée – les Hispaniques représentent 21,4% à 23,4% de la population de la ville, selon les estimations du recensement – et les célébrations religieuses bilingues ont gagné en popularité en conséquence.

« C’est un exemple du creuset que La Salle et d’autres villes de la vallée de l’Illinois ont développé depuis le début », a déclaré Grove. « L’essentiel est que l’augmentation de la population hispanique dans notre région se reflète définitivement dans la participation à notre communauté catholique de La Salle. »