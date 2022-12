Plus d’une douzaine d’intervenants pour renversement à Kelowna

Un renversement d’une seule voiture dans le terrain adjacent au stade Apple Bowl a provoqué la fermeture de Burtch Road et de sections de Bernard Avenue lundi matin.

L’incident s’est produit vers 8 heures du matin. le 12 décembre, près du bloc 1500 de Burtch Rd.

Au moins une personne a été blessée dans ce que la police appelle un incident grave et a été évacuée des lieux dans une ambulance.

Environ 15 véhicules d’urgence ont répondu à l’accident.

Les rues devraient être fermées pendant plusieurs heures alors que l’enquête se poursuit.

La GRC demande à toute personne ayant été témoin de l’incident ou possédant des images de la caméra embarquée qui n’a pas encore parlé à la police de contacter la GRC de Kelowna au 250-762-3300 et de mentionner le numéro de dossier 2022-76339.

Accident de voiture Ville de Kelowna