Plus d’une douzaine de personnes sauvées de l’incendie d’un appartement au centre-ville de Portland, Oregon

PORTLAND, Oregon (AP) – Les pompiers ont sauvé plus d’une douzaine de personnes et au moins deux chiens d’un incendie dramatique dans un immeuble mardi au centre-ville de Portland, Oregon.

Portland Fire & Rescue a tweeté vers 10 h 45 qu’ils avaient répondu à l’incendie et peu de temps après, des sauvetages étaient en cours. Les responsables des pompiers ont déclaré avant midi que les pompiers avaient été pendant un certain temps invités à se retirer en raison de la croissance de l’incendie. Les équipages ont ensuite effectué l’une des nombreuses vérifications pour s’assurer que tous les pompiers étaient présents, ont déclaré des responsables.

Rick Graves, porte-parole du département, a déclaré mardi à The Oregonian / OregonLive que le département était convaincu que tout le monde était sorti du bâtiment, qui comptait environ 50 unités et avait été construit en 1910.

Des photos et des vidéos publiées par les pompiers montraient de la fumée noire s’échappant du bâtiment de quatre étages et des pompiers aidant les résidents et même un chien à descendre des échelles pour se mettre en sécurité.

Plusieurs fois, les fenêtres ont explosé alors que le feu ravageait la structure. Les autorités craignaient que le bâtiment ne s’effondre ou que les flammes ne se propagent à une autre structure à quelques mètres de là, a déclaré Graves. D’énormes panaches de fumée épaisse étaient visibles de la plupart des quartiers de la ville.

Graves a déclaré avoir déplacé des camions de pompiers vers des zones qui seraient sûres si le bâtiment s’effondrait. Un pompier a été touché au front avec du verre alors qu’il se tenait de l’autre côté de la rue. La blessure était mineure et le pompier a repris la lutte contre l’incendie, a déclaré Graves.

Portland General Electric a également coupé l’électricité dans la zone à la demande des pompiers.

L’incendie au cœur de la ville a également posé des dangers pour les conducteurs. Les responsables des transports ont fermé l’Interstate 405 pendant environ deux heures et les rues de surface ont été fermées dans les environs immédiats en raison de la faible visibilité due à une épaisse fumée.

John Rosenthal habite à quelques rues de l’immeuble. « Ce ne sont que des tuyaux non-stop qui entrent là-dedans », a-t-il déclaré à propos des pompiers qui ont inondé le bâtiment d’eau.

De l’appartement de Blake Stroud à environ 800 mètres, il pouvait voir un panache de fumée « oscillant entre la fumée blanche et la fumée noire », a-t-il déclaré.

« Au bas du panache, on pouvait voir les flammes », a-t-il déclaré.

La cause de l’incendie n’était pas connue dans l’immédiat, mais il semble avoir commencé au troisième étage et s’être propagé au quatrième, a déclaré Graves.

Vers 13 heures, Graves a déclaré que le feu avait « atteint son maximum » mais qu’il brûlerait probablement jusqu’à mercredi.

Il est peu probable que les résidents soient autorisés à rentrer à l’intérieur, a-t-il déclaré.

Une plainte déposée auprès du Bureau des services de développement à la fin de l’année dernière a déclaré que l’immeuble n’avait pas de détecteurs de fumée, de gaz et de monoxyde de carbone, avait exposé le câblage électrique et avait de « graves fuites » entraînant de la moisissure et de la moisissure, selon les archives.

Les inspecteurs n’ont pas trouvé d’alarmes manquantes lors d’une visite du bâtiment en décembre, selon les dossiers. La plupart des 10 violations de code découvertes lors de cette visite ont été corrigées lors d’une inspection de suivi lundi par les inspecteurs de la ville, a rapporté The Oregonian / OregonLive.

The Associated Press