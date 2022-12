Plus d’une douzaine de morts alors qu’un “cyclone à la bombe” frappe les États-Unis – RT World News

Les conditions météorologiques extrêmes ont fortement perturbé le trafic et provoqué des pannes de courant massives dans tout le pays

Une tempête hivernale majeure a englouti la majeure partie des États-Unis samedi, perturbant les voyages de vacances et les services publics et laissant quelque 1,7 million de foyers sans électricité. Au moins 16 personnes sont mortes alors que les températures ont chuté jusqu’à -45 ° C dans certaines régions du pays.

La tempête, décrite par les prévisionnistes comme une “cyclone à la bombe” a été causée par une collision entre de l’air chaud et humide venant du sud et de l’air froid et sec venant du nord.

Il a frappé depuis la côte est des États-Unis, s’étendant sur quelque 2 000 milles (plus de 3 200 km) des Grands Lacs près du Canada jusqu’au Rio Grande le long de la frontière américano-mexicaine, selon le National Weather Service (NWS). Les températures ont chuté bien en dessous des plages normales, avec des blizzards, des vents violents et des inondations observés dans tout le pays. À certains endroits, les températures ont atteint des valeurs extrêmes, avec -38 C signalés dans l’Iowa et -45,6 C dans le Montana.

Un “cyclone à la bombe” de -45 °C balaie les États-Unis, laissant des millions de personnes sans électricité. Une puissante tempête hivernale fait au moins 19 morts à travers les États-Unis alors que les températures chutent, les coupures de courant et la misère des voyages aux États-Unis et au Canada au milieu d’une tempête hivernale glaciale, des milliers de vols annulés. pic.twitter.com/A8hYvxXJIU – blueocean (@blue_ocean_ca) 24 décembre 2022

Au moins 16 décès à travers les États-Unis ont déjà été attribués aux conditions météorologiques extrêmes, ont rapporté les médias locaux citant des responsables. La majorité des décès ont été causés par des accidents de la route mortels dans des États comme le Kentucky, le Missouri, l’Oklahoma et l’Ohio.

NOUVELLE VIDÉO: Un empilement de 50 voitures sur l’Ohio Turnpike a fait au moins un mort vendredi. Les conditions de blizzard réduisent la visibilité et les automobilistes sont priés de rester en dehors des routes. #OHwxpic.twitter.com/VTXUt0LyBd — MétéoNation (@WeatherNation) 23 décembre 2022

La tempête a provoqué des coupures de courant généralisées qui ont touché environ 1,7 million de foyers. Les voyages ont également été fortement touchés, avec plus de 7 000 vols retardés et près de 3 500 annulés. Le NWS a mis en garde les Américains contre toute tentative de voyage en voiture, déclarant que le mauvais temps l’a rendu “impossible” dans certains endroits.

LIRE LA SUITE:

Une tempête hivernale “une fois par génération” frappe les États-Unis

“Là où des conditions de blizzard se produisent, attendez-vous à des voiles blancs périodiques avec une visibilité proche de zéro et un soufflage et une dérive considérables de la neige. Voyager dans ces conditions sera extrêmement dangereux, voire parfois impossible », le service a prévenu.