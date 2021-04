PLUS d’un tiers des trusts du NHS ont des patients ZERO Covid en soins intensifs, car les infections continuent de chuter de façon spectaculaire.

Seulement 6,6% des lits de soins intensifs sont occupés par des personnes souffrant de coronavirus – contre 60% en janvier, selon les données du NHS England.

Plus d’un tiers des NHS Trusts ont des patients ZERO Covid en soins intensifs – une énorme baisse depuis le pic de la deuxième vague en janvier Crédit: Alamy

La chute dramatique par dix du nombre de patients gravement malades intervient alors que la moitié du Royaume-Uni a reçu au moins un vaccin Covid – permettant à la Grande-Bretagne d’assouplir les restrictions de verrouillage.

Dans le sud-ouest, seuls sept lits de soins intensifs dans tous les NHS Trusts de la région ont été occupés par des patients Covid au 20 avril.

Cela ne représente que 2,1% de la capacité – contre 229 lits occupés par des patients sans virus.

Et les hôpitaux universitaires de North Midlands NHS Trust ont enregistré un pic de 73 patients dans des lits de soins intensifs le 30 janvier – mais ce chiffre est maintenant tombé à zéro le 20 avril.

Il n’y a également aucun patient Covid occupant des lits critiques dans les hôpitaux du NHS de Newcastle upon Tyne – où le chiffre au pic de la deuxième vague était de 61.

Le taux de soins intensifs le plus élevé pour les patients Covid est à Londres, avec un chiffre de 110 – mais cela ne représente encore qu’un dixième de la capacité totale de toutes les fiducies NHS de la capitale.

ESPOIR VIRUS

Cela fait suite à l’annonce que la moitié de tous les Britanniques ont maintenant reçu un vaccin Covid dans le cadre de la lutte historique contre le virus.

Plus de 33,4 millions de Britanniques ont eu leur coup de pouce vital dans le déploiement de nos vaccins – ce qui a permis au pays d’assouplir les restrictions de verrouillage.

Les données du NHS England jusqu’au 23 avril montrent que sur les 38 189 536 doses totales administrées jusqu’à présent en Angleterre, 28 102 852 étaient des premières doses – une augmentation de 107 656 la veille.

Cela signifie que le total de la première dose au Royaume-Uni est maintenant de 33 496 293 – des chiffres plus récents devant encore être communiqués par le Pays de Galles, l’Écosse et l’Irlande du Nord.

La population britannique est estimée à 66 796 807, de sorte que les derniers chiffres montrent que plus de la moitié de la population a maintenant reçu une première dose d’un vaccin contre le coronavirus.

Le Royaume-Uni a devancé tous les autres pays de l’UE dans la course aux vaccins – tandis que le bloc a continué à semer la peur sur la sécurité des jab et à hésiter sur l’administration des doses.

SUCCÈS JAB

Et par rapport à la taille de notre population, la Grande-Bretagne n’est que derrière une poignée de pays dans le blitz mondial de vaccination.

Il a été annoncé cette semaine que Covid est tombé au troisième rang des tueurs en Angleterre pour la première fois en six mois – grâce au déploiement.

Et grâce à notre grand nombre de vaccinations, les Britanniques pourront passer leurs vacances en Espagne, au Portugal et en Grèce cet été, a révélé en exclusivité The Sun.

Depuis décembre, notre programme de vaccination de classe mondiale n’a cessé de se renforcer – avec trois vaccins sûrs et efficaces proposés au Royaume-Uni.

Pfizer, Oxford Astra-Zeneca et les jabs salvateurs de Moderna ont blindé les Britanniques dans la lutte contre le coronavirus, ce qui nous permet de redémarrer la vie et de faciliter le verrouillage.

Et les Britanniques dans la trentaine devraient se voir offrir leurs jabs Covid dans quelques jours, a-t-on rapporté.

Le NHS commencerait à inviter des trentenaires pour le vaccin d’ici la fin de cette semaine, après avoir obtenu 40 millions de doses de Pfizer pour la Grande-Bretagne.

Les autorités sont sur le point de finaliser un accord pour acheter des dizaines de millions de doses supplémentaires du vaccin Pfizer à temps pour une troisième dose de rappel à administrer aux personnes âgées cet automne, rapporte The Times.