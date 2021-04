Plus d’un tiers des images indécentes d’enfants signalées à la police sont prises sur Snapchat, selon des statistiques choquantes.

Le réseau de médias sociaux est terrible pour signaler les abus sur ses plates-formes, avec moins de 1% des abus signalés aux flics du géant de la technologie.

Plus d’un tiers des images indécentes d’enfants signalées à la police sont prises sur Snapchat, selon des statistiques choquantes Crédits: Getty – Contributeur

Les statistiques sur la liberté d’information du NSPCC montrent que 37% des images signalées à la police entre 2019 et 2020 étaient sur l’application.

L’organisme de bienfaisance réclame de grands pouvoirs pour que les régulateurs interviennent.

Selon le Centre national pour les enfants disparus et exploités, le centre d’échange mondial pour les signalements d’abus d’enfants en ligne, Snapchat n’a fait que 0,67% des signalements de matériel d’abus sexuel d’enfants.

Andy Burrows, responsable NSPCC de la politique en ligne sur la sécurité des enfants, a déclaré: «Ces chiffres sont stupéfiants.

«Pendant trop longtemps, il a été de la bonne volonté des entreprises de technologie d’empêcher les agresseurs de cibler les enfants et d’empêcher les images d’abus sexuels d’enfants d’être pédalées sur leurs sites.

«Le fossé énorme entre les dommages subis sur Snapchat et la quantité d’abus qu’ils détectent et signalent montre clairement qu’ils échouent.

«C’est pourquoi le gouvernement doit donner au régulateur les pouvoirs de lever le chapeau sur ces entreprises et de savoir où les choses vont mal.»

Cela intervient alors que le ministre de l’Intérieur, Priti Patel, a appelé les entreprises technologiques à respecter leurs engagements en matière de sécurité des enfants et à mettre en œuvre un plan d’action pour lutter contre les abus sexuels en ligne.

Priti Patel a représenté le Royaume-Uni lors d’une réunion des ministres de l’Intérieur du Royaume-Uni, des États-Unis, du Canada, de la Nouvelle-Zélande et de l’Australie où ils ont discuté des défis critiques de sécurité et de sécurité publique.

Ils ont appelé sur Facebook et Twitter, à être plus transparents sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre du plan d’action, appelé les Principes volontaires pour lutter contre l’exploitation sexuelle des enfants en ligne.

Le ministre de l’Intérieur a déclaré: «Le public est à juste titre consterné par le fait que des contenus horribles continuent d’être hébergés et diffusés en ligne par des entreprises de technologie.

«Les géants de la Silicon Valley doivent montrer l’exemple et prendre des mesures immédiates pour supprimer ce contenu et empêcher les prédateurs d’utiliser leurs plates-formes pour s’attaquer aux enfants vulnérables.

Priti Patel a appelé les entreprises technologiques à respecter leurs engagements en matière de sécurité des enfants et à mettre en œuvre un plan d’action pour lutter contre les abus sexuels en ligne Crédit: AFP

«Le Royaume-Uni et nos partenaires internationaux les plus proches sont unis dans nos efforts pour lutter contre l’exploitation et les abus sexuels sur les enfants.»

Au cours de l’année se terminant en juin 2020, des reportages à l’échelle du secteur ont conduit les flics britanniques à arrêter plus de 4500 délinquants et à protéger environ 6000 enfants.

Snapchat a été approché pour commenter.