Plus d’un tiers des familles à faible revenu avec enfants ont vu leurs dépenses augmenter pendant la pandémie, selon un nouveau rapport exhortant Rishi Sunak à ne pas supprimer l’augmentation de 20 £ par semaine du crédit universel.

Si les dépenses moyennes des ménages ont baissé en raison de la baisse des dépenses consacrées aux activités de loisirs et aux frais de déplacement, elles «ne reflètent pas l’expérience de tous les ménages», ont souligné les chercheurs de la Resolution Foundation.

Le groupe de réflexion a déclaré que la pression financière avait été exercée sur les familles à faible revenu avec enfants en raison des coûts supplémentaires pendant la pandémie liés à la nourriture, aux factures d’énergie et à l’enseignement à domicile, y compris le matériel scolaire et le matériel d’étude.

«La recherche montre que la pandémie a, dans de nombreux cas, rendu plus coûteux le fait de vivre avec un faible revenu avec des enfants – et en particulier pendant les confinements», note le rapport.

Dans l’état actuel des choses, l’augmentation des paiements devrait expirer en avril et le gouvernement n’a pas réussi à garantir une prolongation malgré les appels répétés d’organisations caritatives, de militants et de députés de l’opposition.

«À la Resolution Foundation, nous avons dit à plusieurs reprises que retirer 1 000 £ par an à plus de six millions de familles à un moment où le chômage devrait atteindre son apogée représentait une mauvaise macroéconomie, tout en étant dévastatrice pour les finances des familles sur un faible revenu. »