Plus d’un tiers des équipes sportives américaines sont liées au capital-investissement

Plus d’un tiers des 153 principales équipes sportives professionnelles masculines aux États-Unis – celles qui composent la MLB, la MLS, la NBA, la NFL et la NHL – sont en partie détenues par des groupes de capital-investissement, selon un nouveau rapport de Pitchbook.

Le groupe de recherche en investissement a découvert que 60 équipes masculines américaines (et 3 équipes canadiennes dans les ligues américaines) – évaluées collectivement à 205,9 milliards de dollars – ont des liens avec des groupes d’investissement privés. Ce chiffre devient encore plus stupéfiant avec le fait que la NFL n’autorise actuellement pas les investissements en capital-investissement dans ses équipes, quelque chose que les propriétaires d’équipes tentent de changer.

Les équipes appartiennent à un large éventail d’entreprises, y compris des groupes spécialisés dans l’investissement sportif comme Arctos Investing, qui détient des parts minoritaires de franchises dans les quatre ligues sportives américaines éligibles.

Les Yankees de New York, la deuxième équipe la plus valorisée au monde avec une valorisation estimée à plus de 7 milliards de dollars. En 2011, le club de baseball, qui appartient à la famille Steinbrenner depuis 1971, a vendu une part minoritaire à une société d’investissement basée dans le Connecticut. RLB Holdings et son PDG Ray Bartoszek.

Bien que le montant de l’investissement initial n’ait pas été divulgué, la valeur des Yankees était estimée à 1,7 milliard de dollars au moment de l’achat. Aujourd’hui, la valeur de l’équipe est estimée à 7,1 milliards de dollars, ce qui signifie que sa valeur a augmenté de 317 %. Un représentant de RLB Holdings a refusé de commenter la stratégie d’investissement de l’entreprise.

Le sport professionnel est devenu un achat intéressant pour les investisseurs

Le rendement significatif de RLB reflète une nouvelle réalité dans laquelle les équipes sportives constituent un investissement de plus en plus important.

Au printemps dernier, les Washington Commanders de la NFL ont été vendus pour 6 milliards de dollars, établissant ainsi un record pour le sport professionnel américain. Cette vente représentait un bénéfice de 750 % pour le propriétaire de longue date Dan Snyder, qui avait acheté l’équipe pour 800 millions de dollars en 1999. L’année précédente, le milliardaire Mat Ishiba avait acheté les Phoenix Suns de la NBA pour 4 milliards de dollars, donnant à l’ancien propriétaire Robert Sarver un bénéfice de 1 000 % sur son capital. premier achat en 2004.

Ce ne sont pas des cas isolés. Entre 2012 et 2021, la valeur de l’équipe moyenne de la NBA a augmenté de 387 %, tandis que la valeur moyenne de l’équipe de la NFL a augmenté de 215 % et la valeur moyenne de l’équipe de la LNH a augmenté de 207 %. Au cours de cette période, le taux de rendement des cinq principales ligues sportives masculines a largement dépassé celui du S&P 500.

Pourquoi les équipes explosent-elles en valeur ?

Ce n’est pas toujours le cas. Pendant une grande partie du XXe siècle, les équipes sportives opéraient souvent dans le rouge. Par exemple, lorsque l’homme d’affaires Jerry Buss a acheté les Lakers en 1979 pour 67,5 millions de dollarsla franchise NBA désormais dominante pouvait difficilement vendre son stade.

Mais Buss a vu le potentiel des Lakers en tant que poids lourd de la propriété médiatique et du divertissement. La même année où il rachète l’équipe, ESPN est lancée en tant que première chaîne câblée dédiée à l’information par câble. L’accès soudain des consommateurs aux matchs en direct à travers le pays a marqué le début d’une nouvelle réalité pour le sport professionnel.

Rapidement, avec l’aide du câble, des équipes régionales comme les Lakers sont devenues un divertissement pour un public national. Cela a contribué à transformer des équipes majeures du marché comme les Lakers et les Yankees en symboles culturels, ouvrant la voie à des décennies de croissance extrême pour toutes les grandes ligues sportives. Cela a entraîné une explosion de la valeur des accords de licence médiatique pour les retransmissions en direct, qui constituent le principal moteur de la valeur croissante des équipes sportives professionnelles. Selon Sporticola plus forte augmentation sur une seule année de la valeur moyenne des franchises pour la NFL et la LNH s’est produite les mêmes années où les ligues ont renégocié leurs accords avec les médias.

Cela s’applique également à la valorisation des équipes NBA. En 2011, deux ans seulement avant sa mort, Buss a négocié un accord de licence de 3,6 milliards de dollars avec Time Warner Câble. Avant cet accord, les Lakers valaient 643 millions de dollars. L’année suivante, l’équipe valait 900 millions de dollars. Et maintenant, un peu plus d’une décennie plus tard, les Lakers valent environ 6 milliards de dollarsun chiffre ahurissant de 8 789% augmentation pour l’investissement initial de Buss.

