Plus d’un tiers des Britanniques disent qu’ils se tournent toujours vers une tasse de thé lorsqu’ils sont confrontés à des décisions difficiles

PLUS d’un tiers des Britanniques se tournent toujours vers une tasse de thé lorsqu’ils ont une décision difficile à prendre.

Une étude portant sur 2 000 adultes a révélé que d’autres prenaient une tasse de thé après une journée stressante, pour prendre du temps et quand ils avaient besoin de se concentrer correctement sur quelque chose.

Une enquête a révélé que plus d’un tiers des Britanniques se tournent vers une tasse de thé dans une situation difficile ou stressante Crédit : Getty

Safe-Tea : une infusion apaisante conçue pour encourager les gens à se demander s’ils subissent des pressions pour transférer leur argent sur un autre compte par un escroc présumé par usurpation d’identité 1 crédit

Les 10 principales situations où l’on compte sur une infusion incluent également le calme des nerfs et la détente.

En fait, 44 % ont déclaré que s’arrêter pour une tasse de thé était le meilleur moyen de clarifier une situation et 35 % lui attribuent le mérite de les avoir aidés à éviter de commettre une grave erreur.

Près d’un sur quatre (24 %) dit même que le processus de préparation d’une tasse de thé est cathartique car cela les aide à se calmer.

La recherche a été commandée par Santander pour marquer le lancement de son Safe-Tea, une infusion apaisante conçue pour encourager les gens à se demander s’ils subissent des pressions pour transférer leur argent sur un autre compte par un escroc présumé – ce que 58 pour cent des Les Britanniques en ont fait l’expérience.

Chris Ainsley, responsable de la gestion des risques de fraude au sein de la société de services financiers, a déclaré : « Une infusion n’est pas seulement un excellent moyen de calmer les nerfs dans une situation stressante, mais encourage les gens à éliminer tout ce qui est important avant d’agir.

“C’est pourquoi nous avons lancé Safe-Tea – car nous savons que la règle d’or des escrocs est d’appliquer la pression, le stress et l’urgence sur leurs cibles, ce qui peut amener les gens à agir d’une manière qu’ils n’auraient pas s’ils avaient pris un moment pour se calmer et réfléchir d’abord.

“Vérifiez toujours à qui vous parlez – les gens se font passer pour moi assez souvent, et si vous subissez des pressions pour déplacer votre argent – quelle qu’en soit la raison – prenez le temps de bien réfléchir à ce qu’on vous demande de faire.”

Cela vient après la recherche révélée de ceux qui ont été ciblés par des escrocs d’usurpation d’identité, 65% affirment que l’acte était convaincant.

Leur politesse, leur connaissance de certaines informations et leur ton très professionnel sont les principales raisons pour lesquelles ceux qui ont été ciblés ont dû s’arrêter et réfléchir à la légitimité de l’appel.

Alors que ces escrocs prétendent le plus souvent être une banque (33%), un fournisseur d’accès Internet (28%) ou une agence gouvernementale (27%).

Fait inquiétant, une personne sur cinq craint de succomber à une escroquerie d’usurpation d’identité, les deux tiers pensant qu’il faudrait faire davantage pour les sensibiliser.

Et parmi ceux qui n’ont pas été poursuivis par ces escrocs, 54% n’étaient même pas au courant de leur existence avant d’être interrogés.

Les 10 principales raisons pour lesquelles les buveurs de thé se tournent vers une tasse de thé 1. Pour s’échauffer 2. Pour se détendre 3. Prendre du temps 4. Après une journée stressante 5. Lorsque vous vous installez pour regarder la télévision 6. Pour calmer les nerfs 7. Pour m’aider à me concentrer 8. Se concentrer et considérer quelque chose correctement 9. Après avoir reçu de mauvaises nouvelles 10. Lorsque vous avez besoin d’un regain d’énergie

Le Dr Meg Arroll, une psychologue agréée qui s’est associée à Santander pour la campagne, a déclaré : « En période de stress, les gens ont tendance à oublier de prendre un moment pour évaluer objectivement leur situation.

“Dans cet état accru, certains peuvent finir par faire des choses qu’ils n’auraient pas faites s’ils avaient pris un moment pour rassembler leurs pensées.

“Pendant des moments comme celui-ci, n’oubliez pas de vous arrêter, de respirer et de réfléchir avec une tasse de thé – ne vous sentez pas obligé de répondre avant d’avoir réfléchi.

“Se donner l’espace et le temps nécessaires pour digérer la situation actuelle peut vous aider à vous sentir plus en contrôle et à éviter une erreur coûteuse.”