Plus d’un siècle et quatre générations plus tard, Stillwater Motors change officiellement de mains

Après 102 ans avec la famille Raduenz à la barre, Stillwater Motors est dans le rétroviseur et à sa place se trouve Cornerstone Chevrolet Stillwater.

Cornerstone Auto Group, qui est également une entreprise familiale, possède cinq concessionnaires à proximité de la zone métropolitaine et son sixième, Cornerstone Chevrolet Stillwater, a inauguré sa grande ouverture mardi avec une cérémonie officielle d’inauguration.

« Nous sommes ravis d’être ici et nous savons que c’est une ville formidable et nous avons acheté un très bon magasin », a déclaré mardi Rob Powell, président et directeur général de Cornerstone Auto Group.

Bien que le nom sur la devanture du magasin ait changé, Powell a déclaré que presque tout le personnel de Stillwater Motor est resté et que la communauté a accueilli le nouveau propriétaire à bras ouverts.

Les nouvelles améliorations apportées à la concession située au 5900 Stillwater Blvd. comprennent des mises à niveau logicielles et technologiques, et le plus remarquable, a déclaré Powell, est l’inventaire qui a augmenté de près de quatre fois grâce aux autres emplacements de Cornerstone.

Héritage familial

Fondée en 1922 dans le centre-ville de Stillwater par Arthur Franklin Raduenz, Stillwater Motors allait employer quatre générations de Raduenzes.

Le fils d’Arthur, Frank Raduenz, a dirigé la concession pendant près de 40 ans avant de la transmettre à son fils, DJ Raduenz, en 1995.

DJ, dont les passionnés de voitures se souviendront, a acheté La Chevrolet 1928 d’Edward « Flaming Eddie » Erickson Camion Capitole, a annoncé sa retraite plus tôt cette année, parallèlement à la vente de l’entreprise à Cornerstone Auto Group.

Le fils de DJ, Bobby Raduenz, porte désormais le flambeau familial en tant qu’estimateur pour Cornerstone.

En plus du clan Raduenz, Stillwater Motors a employé le directeur de service bien-aimé Gus MacDonald pendant près de 70 ans avant qu’il décédé en avril 2023.

« Quand je prendrai ma retraite, ce sera parce qu’une ambulance sera arrivée pour m’emmener », a déclaré MacDonald au Pioneer Press en 2015.

Il a fallu attendre encore quelques années, mais en 2018, à l’âge de 87 ans, la famille de MacDonald a finalement réussi à le convaincre de prendre sa retraite, mais pas avant qu’il ait suffisamment d’histoires pour remplir un livre. littéralement.

Les longues années de service de MacDonald ont incité la famille Raduenz à commander le livre « The Stillwater Motors Legacy: Yesterday and Today » sur la concession automobile et le temps passé par MacDonald à travailler avec le fondateur Arthur Franklin Raduenz.

Dans le cadre de la grande ouverture, Cornerstone Chevrolet Stillwater propose des tirages quotidiens, des cadeaux et d’autres promotions jusqu’au 7 septembre.

Pourquoi cette célébration de trois semaines ? « Cette entreprise n’a pas eu d’inauguration officielle depuis plus de cent ans », a déclaré Powell.

D’autres succursales de Cornerstone Auto Group se trouvent à Monticello et à Elk River, dans le Minnesota.

