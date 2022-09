Lorsque Laura Pinto a déménagé son père dans une maison de retraite de Windsor, en Ontario, en 2017, elle dit qu’il est passé d’une personne atteinte de démence et de problèmes de mémoire à un “zombie”.

Le changement était le résultat d’un cocktail de médicaments, selon Pinto, qui comprenait Haldol et Seroquel – des médicaments antipsychotiques traditionnellement prescrits pour contrôler les symptômes comme les hallucinations ou les délires, et les comportements qui en résultent.

Son père a reçu le médicament hors AMM – pour des problèmes non spécifiquement recommandés par Santé Canada – pendant plus de six mois. Il est décrit comme se livrant à un “comportement de recherche de sortie répandu” – errant en essayant de trouver un moyen de sortir de la maison – dans un rapport médical fourni à CBC News par Pinto. Cependant, il n’avait jamais reçu de diagnostic de psychose, ce qui signifie qu’un médecin n’avait jamais déterminé qu’il souffrait de schizophrénie ou de l’une des conditions psychiatriques que les antipsychotiques hautement sédatifs sont censés traiter.

Robert Pinto n’était que l’un des dizaines de milliers de résidents des foyers de soins de longue durée canadiens sans diagnostic de psychose qui se sont vu prescrire des antipsychotiques – un nombre qui n’a cessé d’augmenter depuis le début de la pandémie, selon les données de l’Institut canadien d’information sur la santé (ICIS). ).

Le médicament est destiné à calmer et est utilisé hors AMM pour lutter contre une variété de comportements, de l’errance à l’insomnie.

“Les antipsychotiques ont été qualifiés de contraintes chimiques”, a déclaré Tamara Daly, directrice du Centre de recherche et d’éducation sur le vieillissement de l’Université York.

Ces chiffres étaient auparavant en baisse constante. En 2019-2020, un peu plus de 20 % des résidents des établissements de soins de longue durée recevaient des antipsychotiques hors AMM, résultat d’une sensibilisation accrue au problème, qui a amené de nombreux foyers à utiliser les médicaments plus judicieusement.

Mais les chiffres sont depuis sur une trajectoire ascendante. En 2020-2021, 22 % des résidents recevaient des médicaments antipsychotiques sans aucune indication clinique de leur nécessité, selon l’ICIS. Les statistiques préliminaires pour 2021-2022 montrent que cette tendance s’est poursuivie, atteignant 23,9 %.

Ces statistiques sont des indicateurs de qualité, a déclaré Daly.

“Lorsque nous constatons une quantité excessive de prescriptions d’antipsychotiques, alors qu’il n’y a aucune raison clinique ou état pathologique de les prescrire, ce serait un signal”, a-t-elle déclaré. “C’est souvent un indicateur que les personnes à la maison sont gérées chimiquement.”

“Potentiellement inapproprié”

La pandémie de COVID-19 a créé une litanie de problèmes pour les soins de longue durée. Parmi eux, des questions sur la façon de mettre en quarantaine et de gérer correctement les personnes qui ne comprennent pas ou ne peuvent pas comprendre l’impact que leurs comportements peuvent avoir sur la propagation de l’infection, ou la pression qu’ils causent sur un système déjà à court de ressources.

Mais les dangers de l’utilisation des antipsychotiques sont bien documentés. Études ont montré qu’ils peuvent augmenter le risque de chutes et de fractures chez les personnes âgées. Il a également été démontré qu’ils augmentent le risque d’accidents vasculaires cérébraux, d’événements cardiovasculaires et même la mort.

Quatre-vingt-dix pour cent des personnes vivant dans des établissements de soins de longue durée souffrent d’une sorte de déficience cognitive, selon le Dr Samir Sinha, directeur de la gériatrie à Sinai Health à Toronto.

Ces résidents ont des difficultés importantes ou sont totalement incapables de se défendre, a déclaré Sinha.

“Ces données peuvent être assez puissantes pour leur donner une voix”, a-t-il déclaré.

Le Dr Samir Sinha est un défenseur de la réduction des prescriptions hors AMM d’antipsychotiques. Il a mené des recherches et participé à des efforts de déprescription partout au Canada. (Tiffany Foxcroft/CBC)

L’ICIS a été publier des données sur l’utilisation “potentiellement inappropriée” des antipsychotiques en soins de longue durée depuis 2015. Les données pour 2021-2022 ont été fournies à CBC News plus tôt que prévu, selon l’ICIS, étant entendu que moins de foyers ont signalé des difficultés liées à la COVID-19 et que des vérifications approfondies de la qualité des données n’ont pas été complété.

Leur dernière publication officielle, présentant des statistiques pour 2020-2021, comprend plus de 1 300 foyers répartis dans huit provinces et un territoire. La soumission de statistiques à l’ICIS est volontaire et tous les foyers ne participent pas, mais les données incluent une grande majorité d’établissements du pays. Il n’y a pas de statistiques pour l’Î.-P.-É., le Québec, la Nouvelle-Écosse, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut.

Cependant, bon nombre de ces juridictions surveillent l’utilisation des antipsychotiques d’une manière ou d’une autre.

Québec, par exemple, rapports que 40 à 60 % des résidents en soins de longue durée âgés de plus de 65 ans prennent des antipsychotiques sans avoir reçu de diagnostic de psychose ou ont reçu des doses supplémentaires pour une raison sans rapport avec leur diagnostic.

L’ICIS inclut également la mise en garde que leurs données capturent des cas “potentiellement inappropriés”, car certains experts disent qu’il peut y avoir des situations où il est justifié d’administrer des antipsychotiques hors AMM.

“Il y a évidemment un débat marginal sur l’utilisation appropriée des antipsychotiques”, a déclaré Isobel Mackenzie, qui dirige le Bureau du défenseur des aînés en Colombie-Britannique. “Cela dépendra du professionnel de la santé à qui vous parlerez et de la situation individuelle.”

Isobel Mackenzie dirige le Bureau du défenseur des aînés en Colombie-Britannique, qui, pendant des années, a largement dépassé la moyenne nationale en termes de prescription d’antipsychotiques hors AMM dans les établissements de soins de longue durée. (Michael McArthur/CBC)

Bien qu’il y ait des questions sur le moment et l’endroit où ces médicaments sont appropriés, il y a peu de désaccord sur le fait que les niveaux actuels d’utilisation sont plus élevés qu’ils ne devraient l’être.

“Lorsque nous finançons ces environnements pour fournir un certain niveau de soins”, a déclaré Sinha. “Nous devrions nous attendre à ce qu’ils fournissent d’abord ce niveau de soins, plutôt que d’emprunter la voie facile qui pourrait en fait potentiellement causer plus de mal que de bien.”

Les taux augmentent en Alberta, Sask.

Certaines provinces ont fait moins bien que d’autres dans leurs tentatives de réduire la prescription non conforme d’antipsychotiques et, dans certains cas, ont télégraphié leurs problèmes bien avant que la COVID-19 n’aggrave les problèmes chroniques présents dans le secteur des soins de longue durée.

Les installations de la Saskatchewan et de l’Alberta, par exemple, ont toutes deux augmenté régulièrement leur taux d’utilisation depuis 2017-2018.

L’Alberta, qui a pendant des années le taux d’utilisation moyen le plus bas au Canada, a gagné près de trois points de pourcentage entre 2018-2019 et 2020-21. Au cours des deux dernières années déclarées, il était au même rythme que l’Ontario, une province où il se situait auparavant confortablement en dessous.

Bien qu’aucune donnée ne soit disponible pour l’année 2019-2020 de la Saskatchewan, celle-ci a également terminé 2020-21 avec trois points de pourcentage de plus qu’elle ne l’avait été trois ans auparavant.

La Colombie-Britannique a pendant des années dépassé de loin la moyenne nationale pour les soins de longue durée et a terminé 2020-2021 à 26 %. Sur les 275 cliniques de la Colombie-Britannique pour lesquelles l’ICIS possède des données, 90 d’entre elles fournissaient des antipsychotiques sans diagnostic approprié à 30 % ou plus de leurs patients. Près de 20 dans ce groupe avaient un taux supérieur à 40 %, les deux plus élevés dépassant 60 %.

“Lorsque nous avons choisi de nous concentrer sur cela, nous avons fait baisser les chiffres”, a déclaré Mackenzie. “Mais notre objectif – notre objectif singulier sur cela – a changé.”

“Je ne pense pas que quiconque veuille faire du mal”

Selon Healthcare Excellence Canada (HEC) principalement financé par Santé Canada.

Cependant, HEC, qui a été le fer de lance d’initiatives visant à réduire l’utilisation des antipsychotiques dans plusieurs provinces, soutient que la sédation ne fait que masquer le problème.

“Les symptômes peuvent sembler répondre si le [antipsychotic] sédatif le patient, mais reviendra lorsque la tolérance à la sédation sera atteinte », lit un polycopié ils se sont développés pour former des professionnels de la santé.

“Je ne pense pas que quiconque veuille faire du mal”, a déclaré Sinha, parlant des professionnels de la santé qui envisagent de prescrire des antipsychotiques hors AMM.

“Mais nous devons comprendre que si c’était ton parent, est-ce vraiment ce que tu ferais, surtout quand cette solution pourrait causer du tort ?”

Le temps et les efforts supplémentaires nécessaires pour gérer une personne en soins de longue durée avec des comportements difficiles mettent en lumière un problème pour le secteur qui est en croissance depuis des décennies : l’évolution démographique. Le nombre de personnes au Canada âgées de plus de 85 ans a doublé depuis 2001, selon Statistique Canada et les personnes âgées ont souvent des besoins médicaux plus complexes.

Il y a vingt ans, le personnel s’occupait de résidents qui avaient des faiblesses et avaient besoin d’un peu d’aide, a déclaré Daly. “Maintenant, les besoins sont si grands pour chaque personne et nous n’avons pas ajusté notre personnel pour refléter ces complexités.”

Le directeur général d’un établissement de soins de longue durée au Nouveau-Brunswick a déclaré à CBC News que lorsque son établissement a ouvert ses portes il y a 36 ans, « les résidents [were] venir à la maison de retraite avec une voiture. Et, vous savez, maintenant ils arrivent dans [an] ambulance.”

REGARDER | Pourquoi les seniors sont-ils sur-prescrits ?

Les personnes âgées étant sur-prescrites Les travailleurs de la santé, les groupes de patients et les gouvernements s’efforcent de réduire de 50 % les ordonnances inappropriées pour les personnes âgées d’ici 2020

Le gouvernement a promis des milliards pour les soins de longue durée

À l’automne 2020, le gouvernement libéral s’est engagé à travailler avec les provinces et les territoires pour créer des normes nationales de soins pour les soins de longue durée et à fournir des soutiens supplémentaires.

Dans une déclaration à CBC News, Santé Canada a souligné un transfert de 1 milliard de dollars que le gouvernement fédéral a effectué aux provinces et territoires à l’époque pour “protéger les personnes vivant et travaillant dans des établissements de soins de longue durée”. Ils ont également souligné un montant supplémentaire de 3 milliards de dollars, qui devrait être mis à disposition au cours des cinq prochaines années, destiné à “garantir que les normes de soins de longue durée sont appliquées et que des changements permanents sont apportés”.

Mais la partie du budget 2021 qui fournit des détails sur le financement proposé ne fait aucune mention des antipsychotiques ou de la surprescription.

Lorsque Laura Pinto a déménagé son père dans un foyer de soins de longue durée à Windsor, en Ontario, elle dit qu’il s’est détérioré de quelqu’un qui souffrait de démence et de problèmes de mémoire en un «zombie». Elle dit qu’on lui a prescrit un cocktail contenant des antipsychotiques. (Jacob Barker/CBC)

Peu de temps avant sa mort en 2019, Robert Pinto, qui vivait dans un établissement de soins de longue durée à Windsor, a été envoyé à l’hôpital pour une infection respiratoire. Une fois que ses médicaments antipsychotiques ont été réduits là-bas, “il était très différent”, a déclaré sa fille, Laura.

Il souffrait toujours de démence, mais son appétit était revenu, tout comme sa capacité à se souvenir de certains souvenirs et à apprécier la poésie.

“Il était capable de chanter des chansons de sa jeunesse, ce genre de choses”, a-t-elle déclaré. “Tout cela avait disparu lorsqu’il était fortement sous sédation.

“Vous n’avez pas vu cette qualité de vie.”