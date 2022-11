Plus d’un quart des enfants pensent que leurs parents détestent leur travail et ne veulent pas suivre leurs traces, selon un sondage

PLUS d’un quart (27 %) des jeunes pensent que leurs parents n’aiment pas leur travail.

Lorsqu’on leur a demandé pourquoi, 36 % des 1016 enfants âgés de 11 à 16 ans ont expliqué que leurs parents n’étaient pas passionnés par ce qu’ils faisaient.

Plus d’un quart des jeunes pensent que leurs parents n’aiment pas leur travail et ne veulent pas être comme eux Crédit : © Conseil d’administration du Science Museum, Londres

Par conséquent, en matière de carrière, 66 % des jeunes sont déterminés à trouver quelque chose qu’ils aiment vraiment.

Mais des recherches plus approfondies auprès de 1514 parents ont révélé que les deux tiers disent que leur enfant a exprimé un intérêt pour une future carrière dont ils savent très peu de choses.

La recherche a été commandée par la Gatsby Charitable Foundation, qui a lancé un nouveau site Web pour les techniciens qui guide les jeunes à travers une série d’exercices interactifs pour suggérer les carrières techniques les plus adaptées à leurs intérêts.

La porte-parole de l’organisme de bienfaisance, Lesley Thain, a déclaré: «Notre étude a révélé que 70% soutiennent les passe-temps et les intérêts de leur enfant, et un pourcentage similaire dirait la même chose des ambitions professionnelles de leurs enfants.

“Malgré cela, nous avons également découvert un grave manque de connaissances en ce qui concerne la compréhension des carrières de technicien, car 40 % des parents ont admis qu’ils ne pouvaient pas définir avec confiance ce qu’est un technicien.”

Les attitudes des parents envers la carrière de leurs enfants ont également changé, en particulier à la suite de la pandémie.

Plus de la moitié (54 %) pensent qu’il est plus important que jamais de poursuivre ses passions.

Parmi les parents connaissant les niveaux T – une nouvelle qualification développée en collaboration avec les employeurs et une voie commune pour devenir technicien – 83 % soutiendraient leur adolescent s’il souhaitait poursuivre cette qualification.

Lesley Thain a ajouté : « Les techniciens font une différence dans la société, en faisant des emplois passionnants et intéressants dans presque tous les secteurs – du cinéma et de la télévision à la science nucléaire et à l’aviation, il existe une abondance de rôles pour convenir à tous les types de personnalité et de compétences.

“Avec des centaines de postes de techniciens intéressants, nous pensons que ce cheminement de carrière souvent mal compris et sous-estimé peut vraiment aider la prochaine génération à poursuivre ses passions et à trouver une carrière qui lui plaise.”

Jack Parsons, le jeune entrepreneur primé autrement connu comme le directeur de la jeunesse du Royaume-Uni, a ajouté : « Les jeunes redéfinissent le paysage des carrières.

“Là où les générations précédentes auraient pu se concentrer sur des carrières réputées et bien considérées comme des voies vers un bon avenir, le plaisir est au premier plan car les jeunes aspirent à poursuivre leurs passions et à trouver un emploi qui correspond à leur personnalité et à leurs intérêts.”

Coïncidant avec le site Web des techniciens, une galerie gratuite, permanente et interactive – Techniciens : la galerie David Sainsbury du Musée des sciences – ouvre le 3 novembre 2022.