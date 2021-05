Plus d’un quart des adultes de l’UE hésitent à se faire vacciner Covid, selon une enquête

Une enquête d’Eurofound sur l’adoption des vaccins dans les États membres de l’UE a fait état de préoccupations concernant le succès des messages des responsables de la santé sur les piqûres de Covid, avertissant que le fait de ne pas convaincre pleinement la population adulte de se faire vacciner pourrait mettre en danger la lutte contre la pandémie.

Quelque 27% des personnes interrogées à travers l’Europe, dont la moitié des Français et 67% de celles de la Bulgarie, ont déclaré qu’il serait très improbable ou plutôt improbable de se faire vacciner contre Covid. Il y avait cependant de grandes variations entre les États, les personnes interrogées dans les pays d’Europe de l’Est étant plus susceptibles d’être plus prudentes à l’idée de prendre le coup. Les taux d’hésitation étaient supérieurs à 30% dans plusieurs États, dont la Croatie, la Lettonie, la Pologne et la Slovénie.

« Malheureusement, ces résultats reflètent un échec à fournir une communication convaincante et claire concernant l’efficacité et l’innocuité des vaccins, » Daphne Ahrendt, responsable de la recherche senior chez Eurofound, a déclaré.

En examinant les causes profondes possibles de l’hésitation à la vaccination, les chercheurs ont trouvé un lien entre les personnes qui ont déclaré qu’elles étaient moins susceptibles de recevoir un vaccin Covid et les médias sociaux comme principale source d’information. Parmi les personnes interrogées qui ont déclaré se fier principalement aux médias sociaux pour leurs nouvelles, l’hésitation à la vaccination était de 40%, contre 18% qui utilisaient les médias traditionnels.

La publication de l’étude intervient alors que des pays à travers l’Europe cherchent à accélérer le déploiement de leurs vaccins, afin qu’ils puissent rouvrir après un an de restrictions de Covid qui ont frappé le continent.

La dernière série de données d’Eurofound a été collectée en février et mars 2021, 46800 répondants ayant donné leur avis sur l’impact du virus, leurs attitudes à l’égard des vaccins et des programmes de vaccination, et l’impact des médias sociaux sur la pandémie.

