Plus d’un mois sans eau, nourriture et soins de santé à Gaza | Conflit israélo-palestinien Actualités

Le bombardement intense par Israël de la bande de Gaza, l’une des zones les plus densément peuplées du monde, a causé la mort de 10 328 Palestiniens, dont 4 237 enfants, depuis le début de la guerre le 7 octobre. Plus de 1 400 personnes ont été tuées en Israël au cours de la même période. .

Le ministère de la Santé de Gaza a déclaré que le nombre de personnes blessées était passé à 25 965.

Le 9 octobre, l’armée israélienne a annoncé un blocus total de l’enclave déjà assiégée, comprenant une interdiction d’approvisionnement en eau et en nourriture. Deux jours plus tard, il a coupé l’électricité et restreint l’entrée de l’aide et du carburant.

On estime que 1,5 million de personnes ont été déplacées, leur condition étant encore plus précaire en raison du manque de fournitures essentielles.

Grave pénurie d’eau

Les groupes de défense des droits mettent en garde depuis des années contre la détérioration de la situation de l’eau dans la bande de Gaza. En 2021, l’Institut mondial pour l’eau, l’environnement et la santé et l’Observatoire euro-méditerranéen des droits de l’homme ont décrit l’eau de Gaza comme « imbuvable », avec 97 % de son eau impropre à la consommation.

Aujourd’hui, le manque d’électricité signifie que les usines de dessalement et de traitement des eaux usées ne peuvent pas fonctionner, compromettant encore davantage l’accès à l’eau potable.

Le 4 novembre, Israël détruit un réservoir d’eau au nord de Gaza ainsi qu’un réservoir d’eau public qui alimentait plusieurs quartiers du sud.

De nombreuses personnes boivent de l’eau polluée et salée et font la queue pendant des heures dans l’espoir d’obtenir de l’eau potable.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) affirme qu’il faut entre 50 et 100 litres d’eau par personne et par jour – mais elle a chiffre l’allocation quotidienne moyenne à Gaza à seulement trois litres pour tous les besoins quotidiens, y compris la boisson et l’hygiène.

Quel est l’impact de ne pas boire suffisamment d’eau ?

Un manque d’eau affecte l’organisme en affectant d’abord les reins, puis éventuellement le cœur. La déshydratation s’installe rapidement chez les enfants et peut souvent être mortelle. Une personne peut ressentir des étourdissements et un pouls rapide car le cœur doit pomper plus rapidement pour maintenir l’oxygène.

L’eau représente environ 60 pour cent du corps humain. La déshydratation peut tuer un nourrisson dans un environnement stressant en quelques heures, et un adulte en bonne santé en deux à quatre jours.

Y a-t-il assez à manger ?

L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) affirme que 80 pour cent de la population de la bande de Gaza souffrait déjà d’insécurité alimentaire avant le début des attaques du 7 octobre. la moitié de la population de 2,3 millions de personnes dépendaient de l’aide alimentaire de l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA).

Avant le 7 octobre, environ 500 camions en moyenne étaient autorisés à entrer à Gaza chaque jour.

Selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l’ONU (OCHA), depuis le 21 octobre, au moins 451 camions sont entrés à Gaza, dont 158 ​​transportaient de la nourriture, notamment du poisson en conserve, des pâtes, de la farine de blé, de la pâte de tomates en conserve et des haricots en conserve ; 102 transportaient des fournitures médicales ; 44 avaient de l’eau ou des produits d’hygiène ; 32 articles non alimentaires transportés ; et huit disposaient de fournitures nutritionnelles.

Les camions restants transportaient des marchandises mixtes. Les approvisionnements en carburant ne sont toujours pas autorisés à entrer à Gaza, ce qui affecte gravement les hôpitaux qui fonctionnent encore et met en danger la vie de milliers de personnes.

Le Programme alimentaire mondial (PAM) affirme que les stocks alimentaires à Gaza s’épuisent, avec à peine cinq jours de ravitaillement. Pour chaque personne ayant reçu une aide alimentaire du PAM, au moins six autres sont dans le besoin.

Les boulangeries encore opérationnelles doivent produire six fois leur capacité normale, les habitants faisant la queue pour 4 à 6 heures pour obtenir des miches de painet se laissant également vulnérables aux attaques israéliennes.

Une seule des boulangeries engagées par le PAM et huit autres boulangeries dans les zones du sud et du centre fournissent du pain aux abris de manière intermittente, en fonction de la disponibilité de farine et de combustible.

Dans quelle mesure le manque de nutrition nuit-il à un enfant ?

Chaque corps humain a besoin d’une alimentation équilibrée et enrichie en vitamines pour conserver un fonctionnement optimal. Chez les enfants, la privation de nourriture peut être ressentie plus rapidement, car leur croissance et leur développement cérébral dépendent de la nutrition qu’ils reçoivent.

Selon le OMS, la privation alimentaire ou la dénutrition chez les enfants entraînent un retard de croissance, une émaciation et des problèmes liés à l’insuffisance pondérale. La dénutrition empêche les enfants d’atteindre leur potentiel physique et cognitif et les rend beaucoup plus vulnérables aux maladies et à la mort.

Une alimentation inadéquate pendant la grossesse peut également augmenter le risque de donner naissance à un nourrisson présentant un retard de croissance.

Manque d’accès aux soins de santé

L’OMS affirme que les femmes et les enfants supportent le fardeau des bombardements sur les établissements de santé de Gaza et du manque de fournitures. Les femmes accouchent partout où elles le peuvent, sans avoir accès aux établissements de santé pour accoucher dans un environnement hygiénique, et les médecins doivent pratiquer des césariennes sans anesthésie.

Au moins 180 femmes accouchent chaque jour. Les décès maternels et néonatals ont augmenté en raison du manque de soins intensifs.

Les refuges surpeuplés de l’UNRWA signalent des cas d’infections respiratoires aiguës, de diarrhée et de varicelle. Les installations dépassant leur capacité, les gens vivent désormais dans la rue. L’OMS a signalé au moins 22 500 cas d’infections respiratoires aiguës et 12 000 cas de diarrhée, qui peuvent être mortelles chez les enfants souffrant de déshydratation et de manque de nourriture.

Les médecins ont dû utiliser du vinaigre comme désinfectant – ainsi que des vis et des aiguilles à coudre pour les interventions chirurgicales.

Vinaigre du magasin du coin pour traiter les infections bactériennes des plaies à Pseuodomonas. Nous en sommes arrivés là.

Le Dr Ahmed Mokhallalati de l’hôpital al-Shifa affirme que les systèmes s’effondrent et que les traitements dans un environnement stérile sont limités : « Les mouches remplissent l’hôpital, vous verrez des vers sortir des blessures des gens. »

Le seul hôpital oncologique de Gaza a été contraint de fermer ses portes en raison du manque de carburant, et les patients ayant des besoins critiques comme la dialyse et les nourrissons nécessitant un équipement de soins intensifs sont gravement touchés.

Depuis le 3 novembre, les principaux groupes électrogènes de l’hôpital al-Shifa et de l’hôpital indonésien ne fonctionnent plus. Les avions de guerre israéliens ont continué d’attaquer les hôpitaux et les zones qui les entourent, où des patients, des agents de santé et des centaines de personnes fuyant le conflit ont trouvé refuge.