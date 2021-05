Plus d’un million de personnes perdront leurs allocations de chômage au début de 13 États

Plus d’un million d’Américains perdront tôt leurs allocations de chômage en raison des décisions des États de couper l’aide fédérale aux travailleurs.

Jeudi matin, au moins 14 États, tous dirigés par des gouverneurs républicains, avaient annoncé qu’ils mettraient fin à leur participation aux programmes de chômage en période de pandémie.

Par conséquent, les travailleurs ne recevront plus un supplément hebdomadaire de 300 $ aux prestations. Les personnes non éligibles aux prestations au niveau de l’État – comme les chômeurs de longue durée, les travailleurs indépendants et les petits travailleurs – perdront totalement leur aide.

Certains États coupent les prestations dès le 12 juin et d’autres jusqu’au 3 juillet – plus de deux mois avant leur expiration officielle. L’American Rescue Plan offre l’aide jusqu’au 6 septembre.

Le retrait des gouverneurs affectera 895000 travailleurs dans une douzaine d’États, selon un Analyse publié jeudi par The Century Foundation, un groupe de réflexion de gauche.

Les États comprennent l’Alabama, l’Arkansas, l’Idaho, l’Iowa, le Mississippi, le Missouri, le Montana, le Dakota du Nord, la Caroline du Sud, le Tennessee, l’Utah et le Wyoming.