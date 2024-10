Plus d’un million de personnes ont reçu l’ordre d’évacuer la côte du golfe de Floride à l’approche de l’ouragan Milton.

On s’attendait à ce que l’ouragan Milton s’étende même si son intensité diminuait mardi alors que la tempête désormais de catégorie 4 traversait la péninsule mexicaine du Yucatan en route vers la côte du golfe de Floride, où plus d’un million de personnes ont reçu l’ordre d’évacuer avant l’arrivée de la tempête monstre.

La côte ouest densément peuplée de la Floride, encore sous le choc du dévastateur ouragan Helene il y a moins de deux semaines, se prépare à toucher terre mercredi.

Le National Hurricane Center des États-Unis a déclaré que la tempête frapperait probablement près de la zone métropolitaine de Tampa Bay, où certains des trois millions d’habitants se sont précipités pour se débarrasser des monticules de débris laissés par Hélène avant d’écouter les ordres d’évacuation. Si l’ouragan traverse directement la ville, ce sera la première fois depuis 1921 que cela se produit.

Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a déclaré mardi que l’État mobiliserait 8 000 membres de la Garde nationale et organiserait des camions chargés de fournitures et d’équipements près de la zone où la tempête devrait toucher terre.

REGARDER | Si vous restez, vous mourrez, prévient le maire de Tampa : Le maire de Tampa lance un avertissement aux Floridiens : « Si vous choisissez de rester… vous allez mourir » Bien que l’ouragan Milton ait été rétrogradé en tempête de catégorie 4, les Floridiens se préparent toujours à l’impact, se préparant aux vents violents et aux ondes de tempête. Milton arrive à la suite de l’ouragan Helene, qui a frappé la côte du Golfe de l’État seulement deux semaines auparavant. Des ordres d’évacuation ont été donnés pour ceux qui vivent sur la trajectoire prévue de la tempête.



« Il est maintenant temps d’exécuter votre plan… mais ce temps est compté », a-t-il déclaré lors d’un point de presse, appelant les habitants à tenir compte des avertissements des prévisionnistes et des ordres d’évacuation locaux.

Avec des vents maximums soutenus de 250 km/h, Milton a été rétrogradé de la catégorie 5 à la catégorie 4 sur l’échelle Saffir-Simpson en cinq étapes, selon le dernier avis publié mardi par le National Hurricane Center des États-Unis.

Les résidents de Tampa ne sont peut-être pas préparés

Même si les Floridiens ne sont pas étrangers aux tempêtes, Tampa n’a pas été sur la trajectoire directe d’un ouragan majeur depuis plus d’un siècle.

Durant cette période, la région a explosé en termes de croissance. Des dizaines de milliers d’Américains ont déménagé dans la région pendant la pandémie de COVID-19, beaucoup choisissant de s’installer le long d’îles-barrières comme Clearwater et Saint-Pétersbourg surplombant les eaux émeraude et normalement calmes du Golfe.

Plus de 51 000 personnes ont déménagé dans la région entre 2022 et 2023, ce qui en fait la cinquième région métropolitaine américaine à la croissance la plus rapide, selon les données du recensement américain.

Les résidents de longue date, après avoir subi de nombreuses fausses alarmes et quasi-accidents comme Irma en 2017, pourraient également ne pas être préparés à un coup direct. Une légende locale raconte que les bénédictions des Amérindiens qui habitaient autrefois la région et construisaient des monticules pour empêcher les envahisseurs d’entrer ont largement protégé la région des tempêtes majeures pendant des siècles.

Kerry Emanuel, professeur de météorologie au MIT, a déclaré qu’un ouragan à Tampa était le pire scénario « cygne noir » qui inquiète les experts depuis des années.

Un passager dort à l’aéroport international de Tampa mardi 8 octobre, après que la plupart des vols ont été annulés en raison de l’arrivée possible de l’ouragan Milton. (Chris O’Meara/Associated Press)

Des dégâts catastrophiques attendus

Même si des fluctuations d’intensité sont attendues, Milton devrait rester un ouragan extrêmement dangereux jusqu’à toucher terre en Floride, selon le centre des ouragans. Cela signifie que des dégâts catastrophiques se produiront, notamment des coupures de courant qui devraient durer plusieurs jours.

Le centre des ouragans prévoit des ondes de tempête de trois à 4,5 mètres le long d’une partie du littoral au nord et au sud de Tampa Bay.

Alimentée par les eaux chaudes du golfe du Mexique, Milton est devenue la troisième tempête à l’intensification la plus rapide jamais enregistrée dans l’océan Atlantique, passant d’une tempête tropicale à un ouragan de catégorie 5 – la catégorie la plus puissante – en moins de 24 heures.

Des nuages ​​sont visibles au-dessus de la plage alors que l’ouragan Milton avance, à Progreso, au Mexique, lundi. (Lorenzo Hernández/Reuters)

Sa trajectoire d’ouest en est était également très inhabituelle, car les ouragans du Golfe se forment généralement dans la mer des Caraïbes et touchent terre après avoir voyagé vers l’ouest et tourné vers le nord.

« Il est extrêmement rare qu’un ouragan se forme dans l’ouest du Golfe, se dirige vers l’est et touche la côte ouest de la Floride », a déclaré Jonathan Lin, spécialiste de l’atmosphère à l’Université Cornell. « Cela a de grandes implications puisque la trajectoire de la tempête joue un rôle dans la détermination de l’endroit où l’onde de tempête sera la plus importante. »

Milton devrait s’agrandir avant de toucher terre mercredi, plaçant des centaines de kilomètres de côtes dans la zone de danger des ondes de tempête, a déclaré Jamie Rhome, directeur adjoint du National Hurricane Center. La zone placée sous alerte ouragan abrite plus de 9,3 millions d’habitants.

Milton restera probablement un ouragan tout au long de son voyage à travers la péninsule de Floride, a déclaré Rhome lors d’un point de presse lundi.

On s’attend à ce qu’il batte le Yucatan

Mardi à 10 heures du matin, l’œil du cyclone se trouvait à 105 kilomètres au nord-nord-est de Progreso, un port mexicain proche de Mérida, la capitale de l’État du Yucatan, et à 840 kilomètres au sud-ouest de Tampa, se déplaçant vers l’est à 15 km/h.

Milton devait frapper la limite nord de la péninsule du Yucatan aux premières heures de mardi. La région abrite la pittoresque ville coloniale de Mérida, peuplée de 1,2 million d’habitants, des ruines mayas populaires auprès des touristes et le port de Progreso.

En Floride, les comtés de la côte ouest ont ordonné aux habitants des zones basses de se réfugier sur les hauteurs.

Le comté de Pinellas, qui comprend Saint-Pétersbourg, a déclaré avoir ordonné l’évacuation de plus de 500 000 personnes. Le comté de Lee a déclaré que 416 000 personnes vivaient dans ses zones d’évacuation obligatoires. Au moins six autres comtés côtiers ont ordonné des évacuations, notamment le comté de Hillsborough, qui comprend la ville de Tampa.

Un homme nettoie les débris laissés par l’ouragan Helene de sa maison avant l’arrivée prévue de l’ouragan Milton au milieu de cette semaine à Treasure Island lundi. (Bryan R. Smith/AFP/Getty Images)

Avec un dernier jour pour évacuer les gens mardi, les autorités locales ont fait part de leurs inquiétudes concernant les embouteillages et les longues files d’attente devant les stations-service.

Les efforts de secours se poursuivent dans une grande partie du sud-est des États-Unis à la suite d’Helene, un ouragan de catégorie 4 qui a touché terre en Floride le 26 septembre. tué plus de 200 personnes et causé des milliards de dollars de dégâts dans six États. Asheville et d’autres communautés montagneuses de l’ouest de la Caroline du Nord, à des centaines de kilomètres à l’intérieur des terres, ont été particulièrement durement touchées.