Plus d’un million de Canadiens ont désormais reçu des soins dentaires dans le cadre du nouveau régime d’assurance national

Plus d’un million de Canadiens ont désormais reçu des soins dentaires dans le cadre du nouveau régime d’assurance public, chaque patient recevant en moyenne 730 $ en services de soins de santé bucco-dentaire.

Le Régime canadien de soins dentaires (PCDC) aide à couvrir le coût des visites chez le dentiste pour les personnes qui n’ont pas accès à une assurance privée et dont le revenu familial est inférieur à 90 000 $.

Le régime a couvert jusqu’à présent 732 millions de dollars en frais dentaires, a annoncé Santé Canada jeudi.

Le programme s’adresse actuellement aux personnes âgées, aux enfants de moins de 18 ans et aux personnes bénéficiant d’un crédit d’impôt pour personnes handicapées valide. Jusqu’à présent, 2,7 millions de Canadiens ont obtenu une couverture. Le plan sera élargi massivement pour couvrir un total prévu de neuf millions de Canadiens à partir de 2025.

Le CDCP couvre actuellement les services de soins de santé bucco-dentaire, y compris les nettoyages, les limage et les prothèses dentaires. À compter du 1er novembre, elle s’étendra pour couvrir des procédures plus complexes nécessitant une approbation préalable, comme les couronnes et la pose initiale de prothèses partielles.

Après une faible participation initiale des dentistes, Santé Canada affirme que 89 pour cent des prestataires de soins de santé bucco-dentaire – soit 22 340 au total à travers le pays – acceptent désormais des patients dans le cadre du programme.

Les réclamations d’assurance soumises sur papier seront également autorisées à partir de demain. Jusqu’à présent, seuls les prestataires pouvant soumettre leurs réclamations en ligne pouvaient participer.