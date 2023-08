Plus d’un million de barils de pétrole retirés d’un pétrolier en décomposition près du Yémen, selon l’ONU

L’ONU a déclaré vendredi qu’elle avait achevé le retrait de plus d’un million de barils de pétrole d’un superpétrolier en décomposition au large de la côte yéménite de la mer Rouge, évitant ainsi une potentielle catastrophe environnementale.

Les responsables et les militants de l’ONU avertissent depuis des années que l’ensemble du littoral de la mer Rouge était en danger, car le pétrolier rouillé Safer aurait pu se rompre ou exploser, déversant quatre fois plus de pétrole que la catastrophe de l’Exxon Valdez en 1989 au large de l’Alaska.

La guerre au Yémen a provoqué la suspension des opérations de maintenance du Safer en 2015. Le navire est utilisé pour le stockage et est amarré au large du Yémen depuis plus de 30 ans.

« C’est un moment majeur d’avoir évité une catastrophe potentiellement catastrophique », a déclaré Achim Steiner, administrateur du Programme des Nations Unies pour le développement, qui a coordonné les efforts complexes pour retirer le pétrole du navire.

Les équipes de sauvetage ont opéré pendant 18 jours dans une zone de conflit côtière criblée de mines marines, au milieu de températures estivales élevées et de forts courants, pour décharger le pétrole.

2e pétrolier acheté

Steiner a déclaré que l’ONU avait levé plus de 120 millions de dollars américains pour l’opération, qui nécessitait l’achat d’un deuxième pétrolier pour le pétrole brut déchargé, des avions attendant en attente pour libérer des produits chimiques pour dissiper le pétrole en cas de déversement et des polices avec plus d’une douzaine d’assureurs. pour garantir l’opération.

« C’est littéralement jusqu’aux dernières minutes que nous avons considéré cette opération comme celle qui devait garantir le plus haut degré de préparation à l’atténuation des risques », a déclaré Steiner.

« La meilleure fin de l’histoire sera lorsque ce pétrole sera effectivement vendu et quittera complètement la région. »

Il n’y a pas d’accord sur la manière dont une telle transaction se déroulera.

Les responsables de l’ONU au Yémen entameront bientôt des négociations avec les groupes en conflit dans le pays pour tenter de s’entendre sur la manière de partager le produit de la vente du pétrole, qui appartient majoritairement à la société d’État yéménite SEPOC.