Plus d’un million d’Allemands manifestent contre l’AfD dans tout le pays

BERLIN — Des manifestations contre le parti d’extrême droite Alternative pour l’Allemagne (AfD) ont balayé le pays ce week-end, renforçant les appels à l’interdiction du parti, à la suite d’une information selon laquelle ses membres auraient discuté de projets d’expulsions massives. Après des mois de popularité croissante de l’AfD, le rapport semble avoir servi de sonnette d’alarme à de nombreux électeurs allemands, avec environ 1,4 million de personnes descendues dans la rue ce week-end.

À Hambourg et à Munich, les rassemblements ont dû être dispersés en raison du nombre de participants nettement plus important que prévu. Des images aériennes de tout le pays montraient des masses de personnes bravant les températures glaciales de janvier en Allemagne pour remplir les places et les avenues des villes. Selon les chiffres de la police, quelque 100 000 personnes se sont rassemblées dimanche à Berlin sur la pelouse du Reichstag, qui abrite la chambre basse du parlement allemand.

Des pancartes lors des manifestations soulignaient la responsabilité particulière de l’Allemagne de tenir tête à l’extrême droite, compte tenu de la sombre histoire du pays sous le régime nazi, qui a conduit à l’Holocauste. « Plus jamais ce n’est maintenant » et « Maintenant, nous pouvons voir ce que nous aurions fait à la place de nos grands-parents », pouvaient-on lire sur certaines banderoles.

Les manifestations ont été motivées par un rapport d’enquête plus tôt en janvier, révélant que des membres de l’AfD ont rencontré des extrémistes d’extrême droite à Potsdam en novembre pour discuter d’un plan de « remigration » si l’AfD arrivait au pouvoir. Selon un rapport de l’institut de recherche à but non lucratif Correctiv, Martin Sellner, extrémiste d’extrême droite et leader du « Mouvement identitaire » autrichien, a proposé un « plan directeur » qui « inverserait l’installation des étrangers ». L’accent serait mis sur les demandeurs d’asile, les non-Allemands bénéficiant d’un droit de séjour et les citoyens allemands « non assimilés », indique le rapport.

L’idée d’envoyer des personnes vers un « État modèle » en Afrique du Nord aurait également été évoquée – à l’instar du plan nazi de 1940 visant à déporter des millions de Juifs vers Madagascar.

A moins de six mois des élections législatives européennes, l’AfD continue de conserver sa deuxième position depuis des mois dans les sondages nationaux. Avec environ 22 pour cent, le parti n’est qu’à un chiffre derrière l’opposition conservatrice, l’Union chrétienne-démocrate et l’Union chrétienne-sociale, connue sous le nom de CDU/CSU.

Entre-temps, la cote de popularité de la coalition gouvernementale de centre-gauche a chuté jusqu’à atteindre des niveaux record en raison de la hausse du coût de la vie, de la crise budgétaire et du débat sur la migration.

Les manifestations de la semaine dernière ont souligné le sentiment d’urgence chez de nombreux électeurs d’interdire l’AfD avant les élections régionales de cet automne. En septembre, les électeurs se rendront aux urnes dans trois États de l’Est – Brandebourg, Saxe et Thuringe – où l’AfD est actuellement le parti le plus puissant.

Lorsqu’on lui a demandé la semaine dernière si le ministère de l’Intérieur avait été surpris par le rapport Correctiv, une porte-parole du ministère, Britta Beylage-Haarmann, a déclaré aux journalistes que « nous ne pouvons pas commenter les renseignements ici ». Les services de renseignement intérieurs du pays « ont un œil sur ces choses », a-t-elle déclaré.

Après la publication du rapport, des comparaisons ont été immédiatement établies avec la Conférence de Wannsee de 1942, également à Potsdam, au cours de laquelle de hauts responsables nazis ont formulé la « Solution finale à la question juive ».

Les principales organisations juridiques allemandes ont fermement condamné les projets extrémistes, avertissant que la réunion ne devrait pas se transformer en une « deuxième conférence de Wannsee ».

« Il s’agit d’une attaque contre la Constitution et l’État de droit libéral », a déclaré la semaine dernière un groupe de six organisations, dont l’Association des juges allemands et l’Association des avocats allemands. « La légitimité juridique de tels fantasmes [of mass deportation] doit être empêché par tous les moyens juridiques et politiques.

Josef Schuster, président du Conseil central des Juifs d’Allemagne, a toutefois appelé à une extrême prudence lorsqu’il fait des comparaisons avec la Conférence de Wannsee.

« Le massacre industriel de masse des Juifs européens est unique dans l’histoire par son sang-froid et sa folie », a déclaré Schuster à l’agence de presse allemande lundi. Il a toutefois ajouté que « la rencontre à Potsdam entre des responsables de l’AfD et du Mouvement identitaire est sans aucun doute la preuve d’une brutalité de pensée dirigée contre les fondements de notre société démocratique ».

Des hommes politiques, dont le chancelier Olaf Scholz, qui a participé à l’une des premières manifestations dans sa circonscription de Potsdam, ont condamné cette réunion d’extrême droite. Tout projet visant à expulser des immigrants ou des citoyens équivaut à « une attaque contre notre démocratie et, par ricochet, contre nous tous », a-t-il déclaré.

Les services de renseignement intérieurs considèrent l’AfD comme un « extrémiste de droite » dans trois des 16 Länder allemands. Mais l’obstacle juridique à l’interdiction du parti est extrêmement élevé. La constitution allemande autorise l’interdiction des partis qui « cherchent à saper ou à abolir l’ordre fondamental démocratique et libre », et la Cour constitutionnelle du pays ne l’a fait que deux fois.

Le Parti socialiste du Reich, successeur du parti nazi, a été interdit en 1952, et le Parti communiste allemand en 1956. En 2017, la Cour constitutionnelle a statué que le Parti national-démocrate (NPD) néo-nazi était trop insignifiant pour être interdit. bien qu’il réponde aux critères idéologiques d’une interdiction.

La ministre allemande de l’Intérieur, Nancy Faeser, a toutefois déclaré la semaine dernière qu’elle n’excluait pas une procédure visant à interdire l’AfD, même si les obstacles à ce « dernier recours constitutionnel » sont élevés. Une telle mesure serait « l’épée la plus tranchante » disponible, a déclaré Faeser à la chaîne de télévision régionale SWR. Les partis démocrates du pays devraient d’abord s’attaquer au contenu de l’AfD, a déclaré Faeser.

Le ministre allemand de la Justice, Marco Buschmann, s’est toutefois montré sceptique quant à une éventuelle procédure d’interdiction.

Il faut être « sûr à 100 % que cela réussira » si l’on veut poursuivre une telle procédure, a déclaré Buschmann à l’hebdomadaire allemand Welt am Sonntag. «Si une telle procédure échouait devant la Cour constitutionnelle, ce serait une immense victoire en matière de relations publiques pour l’AfD.»

Un changement de rhétorique est également visible parmi les principaux PDG allemands qui ont longtemps esquivé les questions concernant une augmentation du soutien à l’AfD. Lars Redeligx, PDG de l’aéroport de Düsseldorf, a déclaré que les conclusions de l’enquête Correctiv rendaient nécessaire de s’exprimer.

“Ces idées qui menacent la Constitution sont un poison pour l’Allemagne en tant que site économique”, a-t-il déclaré. «Cela menace notre coexistence pacifique, notre prospérité et envoie un signal fatal au monde.»

Les révélations de Potsdam ont accru les inquiétudes selon lesquelles l’image de l’Allemagne en tant que destination attractive pour les investissements étrangers et les travailleurs qualifiés pourrait être menacée à un moment où le vieillissement de la population et la pénurie de travailleurs nationaux qualifiés freinent la croissance.

L’AfD estime qu’interdire le parti serait « antidémocratique ». Au lendemain du rapport Correctiv, elle a cherché à minimiser la rencontre. Lors d’une conférence de presse la semaine dernière, la co-leader du parti Alice Weidel a accusé les employés de Correctiv d’avoir infiltré et espionné la réunion privée « en utilisant les méthodes des services secrets au mépris des droits personnels ».