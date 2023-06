Plus d’un millier de personnes assistent à une veillée pour Madison Scott, une femme de la Colombie-Britannique dont les restes ont été retrouvés après 12 ans

Plus de 1 000 résidents et membres de la communauté se sont réunis samedi soir pour se souvenir de Madison (Maddy) Scott à Vanderhoof, en Colombie-Britannique

Scott a été vue pour la dernière fois le 28 mai 2011 dans un camping sur le lac Hogsback, à environ 25 kilomètres au sud-est de Vanderhoof, dans le nord de la Colombie-Britannique. Elle avait 20 ans à l’époque.

Presque exactement 12 ans après sa disparition – et après un vaste effort de recherche de la part de sa famille et de toute la communauté – la GRC a annoncé qu’elle avait retrouvé son corps lundi dernier.

Les membres de la communauté ont interprété des chansons traditionnelles lors de la veillée pour se souvenir de Scott samedi, qui a eu lieu après avoir demandé l’autorisation de la famille de Scott, qui a demandé la confidentialité après la découverte.

Le maire de Vanderhoof, une communauté de plus de 4 300 habitants, a pris la parole lors de la veillée tenue à l’école secondaire Nechako Valley, tout comme un ami de la famille et un bénévole en recherche et sauvetage.

La disparition de Scott et sa recherche prolongée ont hanté la communauté de Vanderhoof pendant plus d’une décennie. (Wallace Studios)

Des affiches manquantes comme celles-ci ont été présentées dans tout Vanderhoof, une communauté de plus de 4 300 habitants à environ 900 km au nord de Vancouver. (Wallace Studios)

Des recherches annuelles ont été menées pour Scott à Hogsback Lake, un camping et une destination dans l’arrière-pays au sud-est de Vanderhoof. (Wallace Studios)

La disparition de Scott a été relatée dans de nombreux podcasts sur de vrais crimes, des documentaires d’enquête sur la télévision américaine et par le biais de campagnes de bouche à oreille. (Wallace Studios)

Parmi les conférenciers à la veillée figuraient Julie Hodson, une amie de la famille des Scotts. (Wallace Studios)

La veillée a eu lieu sur le terrain de l’école secondaire Nechako Lakes à Vanderhoof. (Wallace Studios)

La veillée a été organisée par l’équipe locale de hockey senior AA Nechako North Stars après avoir demandé la permission à la famille de Scott. (Wallace Studios)

Scott était connue comme une joueuse de hockey passionnée et des centaines de personnes se souvenaient d’elle avec émotion lors de la veillée. (Wallace Studios)