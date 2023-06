Plus d’un millier de civils afghans sont morts dans des attaques depuis la prise de contrôle du pays par les talibans, selon l’ONU

Les Nations Unies ont déclaré mardi avoir documenté un nombre important de civils tués et blessés lors d’attaques en Afghanistan depuis la prise de contrôle des talibans, malgré une forte réduction du nombre de victimes par rapport aux années précédentes de guerre et d’insurrection.

Selon un nouveau bilan de la mission de l’ONU en Afghanistan, ou MANUA, depuis la prise de pouvoir à la mi-août 2021 et jusqu’à fin mai, il y a eu 3 774 victimes civiles, dont 1 095 personnes tuées dans les violences dans le pays.

Cela se compare à 8 820 victimes civiles – dont 3 035 tués – en 2020 seulement, selon un précédent rapport de l’ONU.

Les talibans se sont emparés du pays en août 2021 tandis que les troupes américaines et de l’OTAN en étaient aux dernières semaines de leur retrait d’Afghanistan après deux décennies de guerre.

Selon le rapport de l’ONU, les trois quarts des attaques depuis que les talibans ont pris le pouvoir l’ont été avec des engins explosifs improvisés dans « des zones peuplées, y compris des lieux de culte, des écoles et des marchés », indique le rapport. Parmi les personnes tuées figuraient 92 femmes et 287 enfants.

Un communiqué de presse de l’ONU qui a suivi le rapport de mardi a déclaré que les chiffres indiquent une augmentation significative des dommages civils résultant des attaques d’EEI contre des lieux de culte – appartenant principalement à la minorité musulmane chiite – par rapport à la période de trois ans précédant la prise de contrôle des talibans.

Le communiqué indique également qu’au moins 95 personnes ont été tuées dans des attaques contre des écoles, des établissements d’enseignement et d’autres lieux qui visaient la communauté à prédominance chiite hazara.

Le communiqué indique que la majorité des attaques à l’EEI ont été menées par la filiale régionale du groupe État islamique – connu sous le nom de État islamique dans la province de Khorasan – un groupe militant sunnite et un principal rival des talibans.

« Ces attaques contre des civils et des biens civils sont répréhensibles et doivent cesser », a déclaré Fiona Frazer, chef du service des droits de l’homme de la MANUA. Elle a exhorté les talibans – les autorités de facto en Afghanistan – à « respecter leur obligation de protéger le droit à la vie » du peuple afghan.

Cependant, le rapport de l’ONU indique qu’un « nombre important » de morts résultent d’attaques qui n’ont jamais été revendiquées ou que la mission de l’ONU ne peut attribuer à aucun groupe. Il n’a pas fourni le nombre de ces décès.

Le rapport s’est également inquiété de « la létalité des attentats-suicides » depuis la prise de pouvoir des talibans, le nombre réduit d’attaques causant davantage de victimes civiles.

Il a noté que les attaques ont été menées au milieu d’une crise financière et économique nationale. Avec la forte baisse du financement des donateurs depuis la prise de pouvoir, les victimes ont du mal à accéder à « un soutien médical, financier et psychosocial » sous le gouvernement actuel dirigé par les talibans, selon le rapport.

Frazer a déclaré que même si les « victimes afghanes du conflit armé et de la violence avaient du mal à accéder à un soutien médical, financier et psychosocial essentiel » avant la prise de pouvoir, cela est devenu plus difficile après la prise du pouvoir par les talibans.

« L’aide aux victimes de la violence est désormais encore plus difficile à obtenir en raison de la baisse du financement des donateurs pour les services vitaux », a-t-elle ajouté.

Le rapport de l’ONU a également exigé l’arrêt immédiat des attaques et a déclaré qu’il tenait le gouvernement taliban responsable de la sécurité des Afghans.

Les talibans ont déclaré que leur administration avait pris le relais alors que l’Afghanistan était « au bord de l’effondrement » et qu’ils « avaient réussi à sauver le pays et le gouvernement d’une crise » en prenant des décisions judicieuses et grâce à une bonne gestion.

Dans une réponse, le ministère des Affaires étrangères dirigé par les talibans a déclaré que la situation s’était progressivement améliorée depuis août 2021. « La sécurité a été assurée dans tout le pays », indique le communiqué, ajoutant que les talibans considèrent la sécurité des lieux de culte et des sanctuaires sacrés, y compris les sites chiites, une priorité.

Malgré les promesses initiales en 2021 d’une administration plus modérée, les talibans ont appliqué des règles strictes après avoir pris le pays. Ils ont interdit l’éducation des filles après la sixième année et ont interdit aux femmes afghanes la vie publique et la plupart des travaux, y compris pour les organisations non gouvernementales et l’ONU.

Les mesures rappelaient le précédent régime taliban en Afghanistan à la fin des années 1990, lorsqu’ils imposaient également leur interprétation stricte de la loi islamique, ou charia. Les décrets ont provoqué un tollé international contre les talibans déjà ostracisés, dont l’administration n’a pas été officiellement reconnue par l’ONU et la communauté internationale.