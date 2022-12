Plus d’un milliard de personnes devraient utiliser la 5G d’ici la fin de l’année

Plus d’un milliard de personnes seront connectées à 5G d’ici fin 2022, selon les dernières rapport de mobilité d’Ericsson.

Entre juillet et septembre de cette année, 5G a ajouté 110 millions d’abonnés dans le monde, portant le nombre total à 870 millions, selon le rapport publié mercredi. C’est presque le double du nombre d’abonnés 5G qu’il y avait fin 2021, ce que le fabricant suédois d’équipements de télécommunications estimé à 580 millions.

Si les utilisateurs de la 5G atteignent le milliard cette année, cela signifie que les réseaux de cinquième génération auront atteint la barre des neuf chiffres d’abonnés deux ans plus vite que la 4G, a déclaré Ericsson, confirmant que la 5G est jusqu’à présent la “génération de connectivité mobile à l’évolution la plus rapide”. “

“Les fournisseurs de services de communication continuent de déployer la 5G et la dynamique de l’accès sans fil fixe s’accélère”, a déclaré Fredrik Jejdling, responsable des réseaux chez Ericsson, dans un communiqué. “Le trafic mondial de données sur les réseaux mobiles double pratiquement tous les deux ans.”

Les abonnements 4G sont encore en croissance ainsi, avec 41 millions d’abonnés ajoutés entre juillet et septembre. On prévoit qu’ils culmineront à 5,2 milliards d’ici la fin de l’année, et les abonnements mobiles devraient globalement dépasser 8,4 milliards.

D’ici 2028, la 5G est devrait atteindre 5 milliards d’abonnements dans le monde et représentent 55% de tous les abonnements au réseau, selon le rapport. Les abonnements mobiles globaux en 2028 devraient être supérieurs à 9,2 milliards.