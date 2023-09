Plus d’un cinquième des travailleurs canadiens envisagent de quitter leur emploi, selon un sondage

Plus d’un travailleur canadien sur cinq envisage de quitter son emploi, selon un nouveau sondage.

Le rapport de juillet sur l’indice de santé mentale de Telus Health, anciennement connu sous le nom de LifeWorks, révèle que 21 pour cent des Canadiens envisagent de quitter leur poste actuel.

Les données montrent que les personnes envisageant de quitter leur emploi avaient un score de santé mentale de 56,3, soit 13 points de moins que les travailleurs qui n’envisagent pas de quitter leur poste actuel (69,3), et neuf points de moins que la moyenne nationale de 65,2.

L’un des résultats positifs de l’enquête est que la santé mentale des travailleurs au Canada s’est améliorée en juillet de plus d’un demi-point par rapport au mois précédent, après aucun changement pendant trois mois.

L’enquête révèle également un aperçu de la santé mentale de différents groupes au sein de la main-d’œuvre. Par exemple, les travailleurs de moins de 40 ans sont 60 pour cent plus susceptibles d’envisager de quitter leur emploi que les travailleurs de 50 ans et plus. De plus, les travailleurs de moins de 40 ans sont deux fois plus susceptibles que leurs homologues plus âgés d’avoir changé d’emploi au cours de l’année écoulée.

Lorsqu’on a demandé aux répondants pourquoi ils envisageaient de changer d’emploi, plusieurs raisons sont apparues. La raison la plus fréquemment citée était la recherche de meilleures opportunités de carrière, avec 20 pour cent des personnes interrogées exprimant cette ambition.

Suivent de près ceux qui recherchent de meilleures prestations (12 pour cent) et les personnes qui envisagent de prendre leur retraite (11 pour cent).

Un autre 11 pour cent étaient motivés par un désir ou un besoin général de changement, tandis que 10 pour cent ont déclaré ne pas aimer leur emploi actuel.

Le sentiment d’être sous-estimé au travail était une préoccupation pour neuf pour cent des personnes interrogées.

De plus, sept pour cent ont mentionné d’autres raisons non précisées, et six pour cent ont attribué leur désir de changer d’emploi à un stress mental accru ou à une tension accrue dans leur lieu de travail actuel.

Un pourcentage plus faible a exprimé son insatisfaction à l’égard de ses supérieurs (cinq pour cent), a noté des changements dans son état de santé (cinq pour cent), a cité des responsabilités en matière de soins (trois pour cent) ou a attribué sa décision à un stress mental accru ou à des tensions à la maison (deux pour cent). ).

Les données mettent en évidence des variations significatives dans les scores moyens en matière de santé mentale en fonction des raisons citées par les répondants pour chercher à changer d’emploi. Par exemple, ceux qui ont mentionné les problèmes liés à la santé comme motivation ont rapporté le score moyen le plus bas en matière de santé mentale, soit 43,7. Pendant ce temps, les personnes qui ont cité la retraite comme raison pour quitter leur emploi ont obtenu le score moyen le plus élevé, soit 73,3.

Selon l’enquête, 35 pour cent des managers ont connu une augmentation du chiffre d’affaires au cours de l’année écoulée. Ce groupe de managers a déclaré un score moyen en matière de santé mentale de 61,7, soit près de 10 points de moins que celui des managers qui n’ont pas connu d’augmentation du roulement de personnel (71,4).

En examinant les données sur une base régionale pour juillet 2023, les scores de santé mentale ont montré une baisse à Terre-Neuve-et-Labrador, en Saskatchewan, dans les Maritimes et en Colombie-Britannique par rapport aux scores de juin 2023. À l’inverse, les scores de santé mentale dans d’autres provinces ont améliorée au cours de la même période. La plus grande amélioration en matière de santé mentale a été signalée en Alberta, en hausse de près de deux points par rapport au mois précédent.

Terre-Neuve-et-Labrador a connu une baisse significative de 4,3 points de son score de santé mentale, ce qui a conduit la province à avoir le score de santé mentale le plus bas, soit 62,2, en juillet 2023.



Méthodologie



Les données de ce rapport ont été recueillies au moyen d’un sondage en ligne auprès de 3 000 personnes qui vivent au Canada et qui travaillent actuellement ou qui ont travaillé au cours des six mois précédents. Les participants ont été sélectionnés pour être représentatifs de l’âge, du sexe, de l’industrie et de la répartition géographique au Canada. Il a été demandé aux répondants de prendre en compte les deux semaines précédentes lorsqu’ils répondaient à chaque question.



L’enquête a été réalisée entre le 8 et le 26 juillet 2023.



Le reportage sur cette histoire a été financé par le projet des journalistes afghans en résidence financé par Meta.